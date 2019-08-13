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居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英

【明報專訊】一批市民昨凌晨在青山警署外聚集，遭警方驅散，10名19至60歲男女分別涉嫌非法集結、未能出示身分證明文件、藏有工具可作非法用途被捕，當中包括民主黨中委陳樹英。據悉，陳樹英與民主黨數名區議員，當時是到場打算協助較早前被捕的市民。

共10人涉非法集結等被捕

民協屯門社區主任黃虹銘稱，據了解，前日有數名市民在屯門被捕，街坊晚上到青山警署要求交代。從不同網上影片所見，警員在警署外驅趕，有警員進入悅湖山莊，不少人大叫「私人地方」、「為何警察可以入來」，警則施放胡椒噴霧。黃說，他到達警署外時不見衝突，看到有警員正向兩人搜身，其中一人為陳樹英，但警方不讓她靠近，陳最終被帶上警車離去。

據民主黨屯門區議員朱順雅了解，陳樹英被送到文錦渡新屋嶺拘留中心。朱稱到場時見到大批防暴警察，她曾到悅湖山莊了解，聽有街坊稱曾被噴胡椒噴霧，有年輕人正在清理。

另外前晚在北角，城市花園社區主任仇栩欣亦被捕，當時警員將她按在地上，雙手綁上索帶。她被捕後高呼要求女警，又說「透不到氣，你（警員）剛剛勒到我很辛苦」。她稱自己當時正呼籲街坊回家，並做直播。她多次稱「手好痛」，要求送院，最後被警方帶走。

警深夜沙田民居放催淚彈

前晚有部分示威者由美孚轉到沙田警署「快閃」示威，警方深夜施放催淚彈，波及附近的瀝源邨，示威者隨即四散。瀝源邨福海樓住客李氏夫婦稱，當時在家中亦聞到催淚彈氣味，感到嗆喉，無法接受警方深夜在民居發射催淚彈，批評警方無視街坊安全，感到憤怒，遂落樓到沙田警署外，與過百名街坊一起表達不滿。警方之後清場，制服逾10人，有人被帶進警署，亦有人被送上旅遊車載走。

（反修例風暴）

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