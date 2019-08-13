荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊

網上片段所見，一名穿灰衫男子前晚在綠楊坊對開被6名戴口罩男子包圍，其中一名穿白衣男子從其背囊取出頭盔，質問「咩嚟㗎？」與灰衫男同行的女子上前詢問：「你哋係咩人、做咩呀？」及後女子不斷高呼「救命」。從另一角度拍攝的片段可見，數名男子圍着女事主拳打腳踢，女事主不斷呼救。

施襲附近「最少4警車經過」

民間急救員趙小姐向本報說，昨零時05分收到信息，得悉兩名急救人員在綠楊坊遇襲，她隨即與同伴由葵芳趕赴了解，並於10分鐘後到達，當時兩名傷者已被送走。據她所見，當時綠楊坊對開一帶有約50輛私家車停泊，她及後目睹4至5輛警車經過綠楊坊。

至零時半，有前往荃灣義載示威者的司機及荃灣街坊到二陂坊搜尋施襲者，至凌晨約1時，近20名白衣人在二陂坊向戴口罩的市民投擲玻璃樽，有人頭被擊中，血流披面，趙遂為傷者急救。她說現場有市民目擊白衣人手持鐵通及木棍，而按她觀察，現場沒人持刀。

目擊者：警未理白衣只追黑衣

至1時05分，有黑衣人找來一個玻璃樽回收桶，向白衣人擲玻璃樽還擊，約1時12分，防暴警察抵達二陂坊。趙說，當時有人向警員表示「有黑社會打人」，但警方未有追捕白衣人，而是追着黑衣人。她目擊兩名戴「豬嘴」口罩及頭盔的黑衣青年被警方帶走。記者在場所見，約20名警員之後一度進入荃灣公園搜查，未見帶走任何人。

記者昨午到二陂坊採訪，玉器店主羅先生說，昨早回店時地面仍有玻璃碎片，又指白衣人「郁我們老人家，梗係驚啦！」他說自己只希望太平、平安，明白市民有訴求，但對錯只有他們才知，又說自己不認同暴力行為。

（反修例風暴）