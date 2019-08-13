葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除

港鐵稱已抹扶手梯出入閘機

港鐵稱，事發時雖未能確定站內彌漫的是什麼氣體，但為審慎起見，已提早關閉車站清潔，包括扶手電梯、出入閘機、升降機及售票機等。港鐵稱已向警方表達關注，促請警方執法時須先顧及港鐵員工及乘客安全。

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁說，公司昨日起在車站配備N95或R95口罩、眼罩及頭盔，供員工不時之需；前晚葵芳站一名車長吸入催淚煙送院，檢查後已回家休息。

教授籲鼻敏感者轉搭其他

記者昨早11時起到葵芳站觀察，見大堂地面仍有白色粉末，並嗅到淡淡「化學氣味」，多名巿民亦稱有同感。許樹昌教授說，市民的反應證明仍有催淚彈物質殘留站內，「因為人體好敏感」。他說以催淚氣其中一種物質「鄰氯代苯亞甲基丙二腈」（CS）為例，濃度只需每立方米0.004毫克，已能刺激眼部黏膜，「加上車站範圍大，又是室內放，濃度高，一晚好難徹底清淨」。他建議市民如患鼻敏感、氣管問題，可考慮改搭其他交通工具，以免呼吸道受刺激。

環團：翌日重開決定倉卒

本報委託環團「健康空氣」行動，於昨午1時45分至2時，以及2時45分至3時，在鄰近葵涌廣場D出口大堂量度微細懸浮粒子（PM2.5）濃度，分別得出每立方米45微克及25微克，多於同一時段環保署在葵涌區錄得的約12微克。健康空氣行動高級社區關係經理龍子維說，雖然未能證明粒子濃度高與催淚彈有關，但反映了車站通風有欠理想，他指車站屬半密閉空間，催淚彈煙霧難以吹散，冷卻後會變回粉末散落地上，他質疑港鐵重開車站的決定倉卒。

工程師促清潔後驗空氣釋疑

工程師學會前會長黃耀新稱，葵芳站是地面車站，空氣流通較地底車站好，料加強抽風後「氣味過多幾日會散」。他建議港鐵清潔後可於通風口採樣化驗空氣樣本，以釋公眾疑慮。

明報記者

（反修例風暴）