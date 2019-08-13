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大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席

【明報專訊】上周六（10日）大埔反修例遊行，演變為多區快閃堵路。警方在尖沙嘴拘捕一名涉襲警空姐，並在港鐵黃埔站拘捕兩名任保安及音響技工的年輕男子，分別涉藏有爆炸品或攻擊性武器。3人分成兩案昨午在九龍城裁判法院提堂，空姐及保安報稱不適送院缺席聆訊；音響技工則獲准5000元保釋，須遵守宵禁令，押後至10月8日再訊。

空姐涉「激光筆」襲擊警員

報稱空中服務員的女被告郭麗芬（28歲），被控於今年8月10日於尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。據悉，被告涉以綠色「激光筆」照射警員，該警員感到痛楚和流眼水。被告被捕時並無手持激光筆，警方在她附近檢獲一支激光筆。受傷警員清醒，在明愛醫院接受治療。

另案被告依次為報稱保安的張漢東（25歲）及報稱音響技工的姚子浩（22歲）。張被控各一項襲警、管有爆炸品罪，控罪指他於2019年8月11日，在黃埔A出口襲擊警員盧振業；以及明知而管有爆炸品，即硝酸鉀及糖。據警方資料，在他身上檢獲一塊煙餅、一把鐵槌、一個橡筋發射器、一把刀及三包鐵珠。

姚子浩被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他在上述日子和地點攜有一個自製發射器。據悉，發射器即俗稱丫叉，拉繩長度為233厘米，最長可達360厘米。

控方表示，女被告郭麗芬和張漢東均報稱不適送院，暫時在伊利沙伯醫院留醫，將兩案押後至8月16日再訊、或被告出院後提早上庭，其間交警方看管，獲裁判官批准。另控方不反對姚子浩保釋，並申請押後案件，以待警方調查。

【案件編號：KCCC2112-13/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕激光筆 管有攻擊性武器 管有爆炸品 襲警 紅隧 堵路 大埔 反修例風暴

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