要聞
下一篇 上一篇

水炮車試射 民主派質疑失實造假

【明報專訊】警方購入3部俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，昨向立法會保安事務委員會議員示範，警方以連續水柱模式射向20、30、40米距離，假人中水柱後即時退後約8米。警方未有透露假人重量，民主派議員批評示範「造假」，質疑假人被注滿水，重數百磅，示範未能反映實况。建制派則認為，日後警方人群管理有多一個選項，是好事。

20米距離射退假人8米

警方示範以連續水柱模式噴射，射前警告：「停止衝擊，否則噴水將你哋驅散。」警方應民主派議員要求以最高水壓示範，射20米及30米時，假人中水柱後即退後8米；發射40米時水柱呈拋物線，無直接衝擊假人。

公民黨郭榮鏗關注警方會否在少於20米的距離用水炮車，在何情况用最高水壓。機動部隊副校長陳健國回應表示，使用多大壓力及距離是因應現場情况，無直接回應會否在20米距離內發射。他說，水炮車水缸可加入催淚水劑及顏料，催淚水劑濃度與警方現使用的一樣。

毛孟靜質疑假人約重300磅

建制派何君堯問若昨晚有突發事故，警方是否可推出水炮車？陳健國稱「好難講」，強調要視乎實際情况。民主派毛孟靜質疑，用作示範的假人被注滿水，形容近300磅，質疑未能反映實况。人力陳志全說，放在距離水炮車20米的假人，3名議員也無法抱起，但他可抱起放於40米外的假人，批評示範「造假」。

保安事務委員會主席陳克勤認為，政府和警方有清晰指引及操作守則供內部參考，使用前亦先警告，認為使用水炮車可令警察和示威者之間有安全距離，避免有衝突，令人群管理多一個選項，是好事。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例示威 反修例 陳克勤 陳志全 毛孟靜 郭榮鏗 何君堯 人群管理特別用途車 水炮車 警民衝突

上 / 下一篇新聞

萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作
瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
國泰CEO：機場集會員工可被炒
國泰CEO：機場集會員工可被炒
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
英專家：站內射彈 非致命變致命
英專家：站內射彈 非致命變致命
眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度
眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
30素人組自由系出戰區會
30素人組自由系出戰區會
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時