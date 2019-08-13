水炮車試射 民主派質疑失實造假

20米距離射退假人8米

警方示範以連續水柱模式噴射，射前警告：「停止衝擊，否則噴水將你哋驅散。」警方應民主派議員要求以最高水壓示範，射20米及30米時，假人中水柱後即退後8米；發射40米時水柱呈拋物線，無直接衝擊假人。

公民黨郭榮鏗關注警方會否在少於20米的距離用水炮車，在何情况用最高水壓。機動部隊副校長陳健國回應表示，使用多大壓力及距離是因應現場情况，無直接回應會否在20米距離內發射。他說，水炮車水缸可加入催淚水劑及顏料，催淚水劑濃度與警方現使用的一樣。

毛孟靜質疑假人約重300磅

建制派何君堯問若昨晚有突發事故，警方是否可推出水炮車？陳健國稱「好難講」，強調要視乎實際情况。民主派毛孟靜質疑，用作示範的假人被注滿水，形容近300磅，質疑未能反映實况。人力陳志全說，放在距離水炮車20米的假人，3名議員也無法抱起，但他可抱起放於40米外的假人，批評示範「造假」。

保安事務委員會主席陳克勤認為，政府和警方有清晰指引及操作守則供內部參考，使用前亦先警告，認為使用水炮車可令警察和示威者之間有安全距離，避免有衝突，令人群管理多一個選項，是好事。

（反修例風暴）