中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」

【明報專訊】中文大學傳播與民意調查中心昨日發布在多場反修例示威現場所做的問卷調查結果，顯示「全面撤回修例」和「表達對警方處理示威手法不滿」一直是示威者參與運動最重要原因，而認同後者為重要原因的比例近日已超越前者，其中於7月21日元朗白衣人襲擊事件後首次大規模示威的參與者中，認同後者為非常重要原因的比例較前者多約13個百分點。
「理解抗爭者武力」比例升至逾九成
調查又顯示，認同「在政府一意孤行的情况下，可以理解抗爭者使用武力」的比例，由6月約69%大幅上升至本月4日的逾九成。
研究團隊於6月9日至8月4日，以抽樣方式12次在示威集會現場做問卷調查，每次訪問數百至約1100名示威者，最終收回6,688份問卷。調查大多數受訪者是年輕人，當中20至24歲者在每次調查中的受訪比率為16.3%至54.2%，25至29歲佔11.6%至34.2％；另有6.0%至15.6%為19歲或以下。
綜合調查結果，「要求政府全面撤銷修例」一直是市民參與反修例運動主因，認為此原因「幾重要」及「非常重要」的比例，在6月與7月一直介乎97.0%至98.8%，到8月雖回落，但仍有約95%。研究分析，儘管特首林鄭月娥多次表示修例已暫緩及壽終正寢，仍無法釋除公衆疑慮。
研究亦顯示，元朗7．21白衣人襲擊市民事件後，即7月27日元朗遊行的受訪者中，98.3%認為「表達對警方處理示威手法不滿」是參與遊行非常重要目的，較「政府全面撤銷修例」的85.1%多約13個百分點；最新一次調查顯示，對因不滿警方而遊行的比例，已超越全面撤銷修例（見圖）。
根據研究，贊成「在政府一意孤行的情况下，抗爭者使用武力是可以理解的」受訪者比例亦有上升趨勢，由6月16日只有69.1%贊成或非常贊成，至8月4日，比例已超過九成。