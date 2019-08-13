中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」

「理解抗爭者武力」比例升至逾九成

調查又顯示，認同「在政府一意孤行的情况下，可以理解抗爭者使用武力」的比例，由6月約69%大幅上升至本月4日的逾九成。

研究團隊於6月9日至8月4日，以抽樣方式12次在示威集會現場做問卷調查，每次訪問數百至約1100名示威者，最終收回6,688份問卷。調查大多數受訪者是年輕人，當中20至24歲者在每次調查中的受訪比率為16.3%至54.2%，25至29歲佔11.6%至34.2％；另有6.0%至15.6%為19歲或以下。

綜合調查結果，「要求政府全面撤銷修例」一直是市民參與反修例運動主因，認為此原因「幾重要」及「非常重要」的比例，在6月與7月一直介乎97.0%至98.8%，到8月雖回落，但仍有約95%。研究分析，儘管特首林鄭月娥多次表示修例已暫緩及壽終正寢，仍無法釋除公衆疑慮。

研究亦顯示，元朗7．21白衣人襲擊市民事件後，即7月27日元朗遊行的受訪者中，98.3%認為「表達對警方處理示威手法不滿」是參與遊行非常重要目的，較「政府全面撤銷修例」的85.1%多約13個百分點；最新一次調查顯示，對因不滿警方而遊行的比例，已超越全面撤銷修例（見圖）。

根據研究，贊成「在政府一意孤行的情况下，抗爭者使用武力是可以理解的」受訪者比例亦有上升趨勢，由6月16日只有69.1%贊成或非常贊成，至8月4日，比例已超過九成。

（反修例風暴）