立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說

修例風波前獲邀 「勾結外國莫須有」

葉建源稱，3月收到美國一個基金會和美國駐港澳總領事館聯名發出的邀請信，6月落實行程，屆時會有參眾兩院跨黨派議員參與，討論議題包括港美關係、中美貿易戰、香港修例風波等。楊岳橋稱，美國國務院處理香港事務的官員亦會出席，獲邀時未出現修例風波，美方希望透過對話加深美國政界對香港特殊地位的印象，但因應最近香港事態發展，相信交流時必會花不少時間討論香港局勢 。

獲邀兩建制不去 楊岳橋批放棄溝通

郭榮鏗說，與國際社會交流是每個市民的權利，若不用議員身分去向國際社會表述香港情况是無盡力。楊岳橋說，建制派經常批評美國偏聽，現在美方擺出平台溝通，但建制派卻放棄機會。

李慧琼說，不去交流是鑑於近日香港政治形勢，決定留港集中處理香港事務。廖長江稱，泛民對建制派的指控不合理，他稱是美國政府的代表邀請他，此行目的不是因為修例、任何支持政府或反對政府的議題；而他因另有公務，早於修例爭議出現前已回覆不能參加。

郭榮鏗和楊岳橋將提早今日出發到紐約，將會見美國政商、法律和外交界，包括與「美國外交政策全國委員會」會面。他說，美國國會9月將審議《香港人權與民主法案》，若獲通過，有份破壞香港人權者會受制裁，強調此行只是清楚道出香港事實基礎，而美國國會決定如何處理是對方的事，他們並非做說客。

（反修例風暴）