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立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說

【明報專訊】民主派4名立法會議員民主黨涂謹申、教育界葉建源、公民黨郭榮鏗及楊岳橋，本月19至22日將應美國國務院邀請前往蒙大拿州，參與首次舉行的《香港-美國立法機關交流團》。郭榮鏗說，立法會原有8名議員獲邀，但建制派僅新民黨葉劉淑儀和自由黨鍾國斌參加，民建聯李慧琼和建制派「班長」廖長江不參與。郭強調此行是向國際社會講清楚香港正確的事實。楊岳橋揶揄有建制派放棄為《逃犯條例》修例「搖旗吶喊」，支持特首、香港警隊，又稱說民主派勾結外國勢力是「莫須有」。

修例風波前獲邀 「勾結外國莫須有」

葉建源稱，3月收到美國一個基金會和美國駐港澳總領事館聯名發出的邀請信，6月落實行程，屆時會有參眾兩院跨黨派議員參與，討論議題包括港美關係、中美貿易戰、香港修例風波等。楊岳橋稱，美國國務院處理香港事務的官員亦會出席，獲邀時未出現修例風波，美方希望透過對話加深美國政界對香港特殊地位的印象，但因應最近香港事態發展，相信交流時必會花不少時間討論香港局勢 。

獲邀兩建制不去 楊岳橋批放棄溝通

郭榮鏗說，與國際社會交流是每個市民的權利，若不用議員身分去向國際社會表述香港情况是無盡力。楊岳橋說，建制派經常批評美國偏聽，現在美方擺出平台溝通，但建制派卻放棄機會。

李慧琼說，不去交流是鑑於近日香港政治形勢，決定留港集中處理香港事務。廖長江稱，泛民對建制派的指控不合理，他稱是美國政府的代表邀請他，此行目的不是因為修例、任何支持政府或反對政府的議題；而他因另有公務，早於修例爭議出現前已回覆不能參加。

郭榮鏗和楊岳橋將提早今日出發到紐約，將會見美國政商、法律和外交界，包括與「美國外交政策全國委員會」會面。他說，美國國會9月將審議《香港人權與民主法案》，若獲通過，有份破壞香港人權者會受制裁，強調此行只是清楚道出香港事實基礎，而美國國會決定如何處理是對方的事，他們並非做說客。

（反修例風暴）

相關字詞﹕葉建源 楊岳橋 郭榮鏗 反修例風暴

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