港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓

楊光昨甫開場即斥責「極少數暴徒」投擲汽油彈致警察燒傷，是「喪心病狂、不計後果的嚴重犯罪行為」，對此表示極度憤慨及強烈譴責，又對受傷警員表示慰問。他形容警隊是維護香港社會治安及法治的「中堅力量」，兩個多月來恪盡職守，止暴制亂表現克制，貢獻有目共睹。

楊光斥責香港示威者屢用極危險的工具攻擊警員，「開始出現恐怖主義的苗頭」，稱是對香港法治、社會秩序的粗暴踐踏，強調必須依法打擊，「毫不手軟，毫不留情」；港澳辦堅決支持警隊及司法機構果斷執法，「盡快將違法分子繩之於法」。他重申香港已走到重要關頭，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要最緊迫的任務。今次發言中，楊光主力肯定警隊工作及斥責示威者，隻字未提「特區」、「政府」等字眼。今次楊光發言歷時約3分鐘，沒如過去兩次記者會般設答問環節。

張建宗：已到臨界點 政府非以暴對暴

政務司長張建宗昨在政府跨部門記者會上稱，現時香港情况極嚴峻，若暴力持續，多年來幾代人的努力將付諸東流、毁於一旦，大家別忽視目前情况已到臨界點，一定要重回正軌，重歸平靜，「現來到十字街口是相當危險」。他說政府並非想以暴對暴，而是執法部門需要執法，呼籲社會盡快停止武力，恢復秩序，回歸理性。

毛孟靜批轉移視線 為「警臥底」找理由

對於港澳辦以「開始出現恐怖主義的苗頭」形容當下局勢，毛孟靜認為北京政府是看到香港警隊抵不住輿論，走出來撐警隊，以「恐怖主義苗頭」轉移視線，並給予理由警方混入示威者當中。

胡志偉說，由港澳辦記者會言論趨勢可見，中央逐漸容許警方可用更大武力，欲令香港警隊「解放軍化」，冀藉升級武力震懾、鎮壓香港社會政治矛盾。他稱擔心中央對示威群眾「毫不手軟、毫不留情」的態度，亦代表容許警隊不計後果、用盡所有手段鎮壓。他斥責政府不用政治手段解決問題，特首林鄭月娥、警隊及中央是欲令香港「玉石俱焚」。

明報記者

（反修例風暴）