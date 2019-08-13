張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行

喬裝警膝壓 浴血示威者哭求「唔好撳啦」

本報記者周日晚上約10時在軒尼詩道所見，一名「閒逛」示威者突遭穿黑衣、戴黃頭盔，保護裝備與示威者相似的男子壓倒在地，數名防暴警察同時衝出協助拘捕。黑衣男將示威者雙手鎖在背後，雙膝壓在示威者上半身，致該示威者臉壓地上，動彈不得，另一黑衣男則負責壓示威者雙腿。

被捕示威者口部大量流血，臉部壓在血泊中，其間不斷呻吟哭泣，說「對唔住……我門牙都甩咗」、「我畀你拉咗啦，唔好撳啦，我求吓你」。示威者其後被黑衣男扯起站立，並將他帶進防暴警察群內。一眾記者追問黑衣男「係咪阿sir？點解你戴黃色頭盔？你做乜拉佢？阿sir你有無委任證？」黑衣男不回應。

張：倘曾作出暴動行為 刑事罪不應豁免

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，疑似為警員的黑衣男將男子推倒在地的行為已屬拘捕，認為當喬裝的警員只在現場觀察，便毋須出示委任證，惟當他們要行使警權拘人，便須表明警員身分，向當事人說出警誡辭等。張亦在其fb指出，普通法清楚規定，即使警務人員有合理理由拘捕疑犯，除非當時的實際環境不可行，否則警務人員必須先表露身分，知會該疑犯會拘捕他，並清楚講出懷疑他干犯什麼罪行。

張又表示，在運毒等案件，警方有時會派臥底拘人，惟如行動涉參與非法活動，除非警方事前取得律政司豁免，否則他們亦須立刻中止相關行動，故假如喬裝警員在相關示威活動，曾作出騷亂或暴動行為，同樣干犯刑事罪，不應獲豁免。

（反修例風暴）