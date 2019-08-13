眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度

李家超籲事主報案 稱傷勢或非警造成

消息人士又呼籲各界包括傳媒給予傷者空間，勿再在醫院守候或拍攝傷者親友。醫院消息早前曾稱，該女子右眼球破裂，右眼角及鼻骨軟組織撕裂，鼻骨和上頜骨骨折。

保安局長李家超昨呼籲事主報案，提醒現階段不應下定論，因警方未收到報案，難以調查傷勢源頭；又稱有不同消息流傳，稱事主傷勢可能由警方以外因素造成。警務處助理處長麥展豪表示，過去兩個月發生不少暴力衝突，對任何市民、示威者及警員受傷感可惜。

前日衝突至少54傷 30留院

醫管局表示，截至昨晚8時，共有54名與前日衝突有關傷者到公立醫院急症室求醫，年齡介乎8至56歲，當中23男7女仍留院，情况穩定；3男1女情况未明；20人已出院。據悉，一度情况嚴重的傷者為被燒傷男警，以及留醫伊利沙伯醫院、眼部疑中彈女傷者；另有8歲傷者吸入催淚氣體不適送院，昨留醫傷者有4人未滿18歲。

（反修例風暴）