要聞
下一篇 上一篇

眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度

【明報專訊】警方前晚在尖沙嘴警署外發射催淚彈及布袋彈清場，一名女示威者右眼球疑被布袋彈打至破裂。接近該傷者的消息人士昨向本報記者表示，傷者昨早已完成緊急手術，手術後神志清醒，身體狀况尚可，暫未知右眼康復程度，仍待醫生檢查。保安局長李家超表示，不同消息流傳稱該女子傷勢或由警方以外因素造成，促她報警。

李家超籲事主報案 稱傷勢或非警造成

消息人士又呼籲各界包括傳媒給予傷者空間，勿再在醫院守候或拍攝傷者親友。醫院消息早前曾稱，該女子右眼球破裂，右眼角及鼻骨軟組織撕裂，鼻骨和上頜骨骨折。

保安局長李家超昨呼籲事主報案，提醒現階段不應下定論，因警方未收到報案，難以調查傷勢源頭；又稱有不同消息流傳，稱事主傷勢可能由警方以外因素造成。警務處助理處長麥展豪表示，過去兩個月發生不少暴力衝突，對任何市民、示威者及警員受傷感可惜。

前日衝突至少54傷 30留院

醫管局表示，截至昨晚8時，共有54名與前日衝突有關傷者到公立醫院急症室求醫，年齡介乎8至56歲，當中23男7女仍留院，情况穩定；3男1女情况未明；20人已出院。據悉，一度情况嚴重的傷者為被燒傷男警，以及留醫伊利沙伯醫院、眼部疑中彈女傷者；另有8歲傷者吸入催淚氣體不適送院，昨留醫傷者有4人未滿18歲。

（反修例風暴）

相關字詞﹕醫管局 眼球破裂 布袋彈 催淚彈

上 / 下一篇新聞

萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作
瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
國泰CEO：機場集會員工可被炒
國泰CEO：機場集會員工可被炒
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
英專家：站內射彈 非致命變致命
英專家：站內射彈 非致命變致命
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
水炮車試射 民主派質疑失實造假
水炮車試射 民主派質疑失實造假
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
30素人組自由系出戰區會
30素人組自由系出戰區會
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時