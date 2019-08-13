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英專家：站內射彈 非致命變致命

【明報專訊】研究化學武器多年的英國專家，接受本報記者訪問時表示，過期催淚彈有可能因化學品降解，於使用時帶來更大風險，惟至今未有證據顯示過期催淚彈的毒性更強；至於警方在半封閉港鐵站內發射催淚彈，有專門研究警方科技的英國學者認為做法明顯違反廠商指引，令原本非致命的武器變得致命，認為港人應向警方追究。

指明顯違廠商指引 港人應追究

警方前日在港鐵葵芳站發射催淚彈和橡膠彈，曾研究化武對敘利亞等國家影響的英國利茲大學（University of Leeds）環境毒物學榮休教授Alastair Hay，接受本報記者書面訪問表示，做法是「絕對錯誤」，他強調「即使站內有窗，仍屬密閉空間（the area is still confined）」，解釋在密閉空間使用催淚氣體，除可能引發恐慌，亦有可能導致人踩人等事件。

研究警方科技和衝突管理多年的利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）應用全球倫理學教授Steve Wright則指出，此舉明顯違反廠商指引，他強調不應在火車站、地鐵站或機場等密閉空間使用催淚氣體，警員亦不應近距離平射（point blank range）市民。他表示，不當使用下，會令原本非致命的武器有可能變得致命，擔心本港警方做法已超越法律所限（beyond the limits of the law），認為港人應考慮追究。

無迹象顯示過期毒性更強

至於過期催淚彈的潛在影響，Hay解釋，當催淚彈過期，化學品或因降解令其體積增加，導致發射時壓力也一併增加，對武器操作者（operator）而言會變得更危險。但他強調，至今仍無迹象顯示過期催淚彈的毒性會更強，「我不太相信（化學品）降解的過程，會導致釋出更多危險物」。至於有指催淚彈發射加熱時有可能釋出山埃、光氣等，濃度高可致即時死亡，Hay不同意，認為發射催淚彈時釋出山埃或光氣風險較微，即使有，分量亦不顯著。

就過期催淚彈潛在影響，本報亦曾電郵美國廠商查詢，截稿前未獲回覆。

明報記者 陳浩謙

（反修例風暴）

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