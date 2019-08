英專家：站內射彈 非致命變致命

指明顯違廠商指引 港人應追究

警方前日在港鐵葵芳站發射催淚彈和橡膠彈,曾研究化武對敘利亞等國家影響的英國利茲大學(University of Leeds)環境毒物學榮休教授Alastair Hay,接受本報記者書面訪問表示,做法是「絕對錯誤」,他強調「即使站內有窗,仍屬密閉空間(the area is still confined)」,解釋在密閉空間使用催淚氣體,除可能引發恐慌,亦有可能導致人踩人等事件。

研究警方科技和衝突管理多年的利茲貝克特大學(Leeds Beckett University)應用全球倫理學教授Steve Wright則指出,此舉明顯違反廠商指引,他強調不應在火車站、地鐵站或機場等密閉空間使用催淚氣體,警員亦不應近距離平射(point blank range)市民。他表示,不當使用下,會令原本非致命的武器有可能變得致命,擔心本港警方做法已超越法律所限(beyond the limits of the law),認為港人應考慮追究。

無迹象顯示過期毒性更強

至於過期催淚彈的潛在影響,Hay解釋,當催淚彈過期,化學品或因降解令其體積增加,導致發射時壓力也一併增加,對武器操作者(operator)而言會變得更危險。但他強調,至今仍無迹象顯示過期催淚彈的毒性會更強,「我不太相信(化學品)降解的過程,會導致釋出更多危險物」。至於有指催淚彈發射加熱時有可能釋出山埃、光氣等,濃度高可致即時死亡,Hay不同意,認為發射催淚彈時釋出山埃或光氣風險較微,即使有,分量亦不顯著。

就過期催淚彈潛在影響,本報亦曾電郵美國廠商查詢,截稿前未獲回覆。

明報記者 陳浩謙

(反修例風暴)