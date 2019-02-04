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國泰CEO：機場集會員工可被炒

【明報專訊】反修例示威行動持續，昨有逾萬名市民到機場集會，抗議警方前日驅散示威者時濫用武力，並促政府回應五大訴求。國泰航空行政總裁何杲（Rupert Hogg）昨向員工發出通告，表明昨日機場集會未得許可，會視為非法集會，警告若員工參與或支持非法集會，將會受到紀律處分，最嚴重或會被解僱。國泰航空及國泰港龍航空員工發表聲明回應，對公司打壓員工參與和平示威表示極度遺憾。

港航：被控暴動員工或停職

香港航空昨亦向員工發通告，稱全力支持一國兩制，表明不能接受及容忍影響公司聲譽、業務運作等的不正當行為，若有員工被控告暴動罪或違反其他條例，公司保留對涉事員工立即停職的權利。

稱員工公餘行為顯著影響公司

何杲在向員工發出的通告指出，公司行為守則要求員工保持專業及高標準，包括保密及使用社交媒體方面，並指最近有員工披露機密的業務資料，是違反守則，是不能接受。他說，員工在工作時段以外的行為及言論，均對公司有顯著影響，公司的社交媒體政策亦列明，員工不能發布侵犯同事私隱、構成欺凌或騷擾、以及令公司聲譽受損的言論。

何杲並提到，昨日的機場集會並未得到當局許可，會被視為非法集會，公司亦關注示威行動會演變為暴力或失去秩序，警告若員工參與非法集會，將會受到懲處，最嚴重或會被解僱。他重申，國泰對非法活動是零容忍，並表明會完全遵從中國民航局上周發出的通知。

員工聲明斥恐嚇解僱違基本法

國泰航空及國泰港龍航空員工的聲明強烈譴責警方行為殘暴不仁、喪盡天良、罔顧市民生命安全、草菅人命，誓要追究責任到底。聲明並指出，根據《基本法》，港人擁有集會及言論自由，亦是自由社會公民守護的核心價值，不容摧毁，對於何杲以恐嚇解僱員工方式，妨礙員工遵循基本法享有的自由感極度不滿。

中國民航局上周五發聲明，針對國泰航空於「近期在多宗事件中所曝光的安全風險及隱患」，發出重大航空安全風險警示，要求國泰停止支持或參與非法遊行及示威活動的機組人員執行內地航班職務，及向內地提交機組人員名單，並加強內部管控。

（反修例風暴）

相關字詞﹕香港航空 中國民航局 港龍航空 何杲 國泰航空

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