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昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半

【明報專訊】機場管理局昨午宣布所有航班取消。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，昨日至少有59個受影響的訪港及離港旅行團，受影響旅客逾千人；她說，過去幾次機場集會及反修例示威，令遊客及商人覺得香港不安全，8月首周內地訪港團比去年同期下跌四成半。

陳張樂怡說，昨有至少46個抵港旅行團及13個離港旅行團受航班取消影響，分別涉及約1000人及約320人。她說，根據議會指引，如旅行團在迫不得已下取消，旅客可保留團費下次使用，或馬上取回團費，但當中旅行社會收取手續費；上述條款會在報名時列明。

陳張樂怡說昨日機場集會中，示威者佔據離境大堂，「與過去幾次機場集會不一樣」，相信機管局是迫不得已才取消所有航班。她認為多次機場集會和反修例示威，令外地商人及旅客覺得本港不安全，「形象不理想」，對香港的旅遊業有負面影響；8月首周內地訪港團比去年同期跌四成半，7、8月外地訪港團比去年同期跌約五成。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，航班取消非旅客自願，而集會亦不涉及暴亂、罷工、政變等一般不賠償的情况，旅客可獲取消、更改或延誤行程的保險賠償；如果航班延誤，亦可按延誤時間獲賠償。

BBC及CNN頭條報機場集會

外國傳媒英國廣播公司（BBC）及有線電視新聞網（CNN）均有以香港機場集會為頭條。BBC形容，香港國際機場為全球其中一個最繁忙的機場，機管局昨日呼籲公眾避免前往該處。CNN在網上不斷更新香港機場情况，其間提到有旅客在「以效率聞名」的香港機場內，下機後花約一小時才離開入境大堂；由於太多乘客等候機鐵等，該旅客最後步行到公路才截到的士到市區。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 反修例風暴 機場停運 機場

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