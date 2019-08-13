要聞
下一篇 上一篇

瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作

【明報專訊】昨日機管局突然宣布航班取消，離境閘口在下午3時許全部停用，機場1號客運大樓航空公司櫃位的職員亦全部撤走，不少旅客表示致電航空公司熱線但無人接聽，亦有旅客稱其行李已託運，但自己未能登機，不知如何是好。有滯留機場的旅客與示威者一樣席地而坐，部分旅客走進航空公司登記櫃位及行李輸送帶坐下，等候航空公司公布最新安排。

航空櫃位撤職員 旅客致電無人聽

何先生從內地經香港返台灣，下午搭機場巴士時，巴士因人潮而沒停機場站，要從亞洲博覽館走到機場1號客運大樓，約2時抵達機場，已見有很多示威者。他說不知示威者訴求，不贊成在機場示威，「這個是國際機場，會影響到全世界的旅客」。

內地旅客江先生昨早從曼谷來港，到市區玩幾小時後，返回機場準備下午轉機到成都，當時無法登機，「機場已經人山人海，很多口號，聽不懂」。他說不太清楚反修例示威，認為香港年輕人應「好好工作、好好學習」，認為只要港人提出訴求，黨和政府定會開導他們，不用訴諸暴力。

來自法國的Dausque一家四口來港旅行20日，原本昨晚返國，來到機場才發現航班取消。他說，在香港所住的酒店在彌敦道旁，過去20日見過多次示威，也見過警方在尖沙嘴警署向示威者開槍，但他不認為香港危險。Dausque說，昨日機場的示威很和平，不明白機管局為何取消航班，認為是機管局的錯，不責怪示威者。

來自瑞士的旅客Girard在港逗留兩周，原本昨日乘搭下午4時的航班前往日本，但3時15分抵達離境閘口時，閘口已關閉，他一直等到4時許，航班已起飛，仍未能入閘。他說知道示威者反修例訴求，認為爭取自己訴求是好事，不責怪他們。

（反修例風暴）

相關字詞﹕機場停運 機場 逃犯條例 反送中 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
昨59團逾千人受影響 七八月訪港團減半
國泰CEO：機場集會員工可被炒
國泰CEO：機場集會員工可被炒
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
警認喬裝不同人物 用過期催淚彈 未交代胡椒彈合理射程 不確定女子疑爆眼原因
英專家：站內射彈 非致命變致命
英專家：站內射彈 非致命變致命
眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度
眼中彈女子完成緊急手術 未知康復程度
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
張達明：卧底拘人須表明身分 講出涉干犯罪行
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
鄧炳強：檢視元朗事件處理手法
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
港澳辦稱港現「恐怖主義苗頭」 胡志偉：中央容許警用盡手段鎮壓
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
葉劉談恐怖主義定義：暴力傷害平民以達政治目的
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
立會6議員將訪美 泛民：講事實不游說
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
30人移送文錦渡拘留 警稱無房安排會面 大狀斥警阻 被捕者未見律師已錄口供
水炮車試射 民主派質疑失實造假
水炮車試射 民主派質疑失實造假
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
大埔遊行3人提堂 空姐保安留院缺席
30素人組自由系出戰區會
30素人組自由系出戰區會
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
葵芳站射催淚彈 港鐵促警顧安全 學者：室內濃度「高好多」 籲大掃除
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
市民：是否含山埃？ 青年自發派口罩
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
荃灣白衣圍毆急救員 黑衣擲樽還擊
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
居民聚集青山警署 警驅散拘民主黨陳樹英
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
民陣申周日遊行 「止黑暴，制警亂」 各區公院醫護接力集會 斥警「圖謀殺港人」
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
「民間」質疑喬裝警：自編自導自演衝突
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時
轟濫暴濫捕 百教牧警總唱詩48小時