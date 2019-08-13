瑞士客：知訴求不怪示威 內地客：港青應好好工作

航空櫃位撤職員 旅客致電無人聽

何先生從內地經香港返台灣，下午搭機場巴士時，巴士因人潮而沒停機場站，要從亞洲博覽館走到機場1號客運大樓，約2時抵達機場，已見有很多示威者。他說不知示威者訴求，不贊成在機場示威，「這個是國際機場，會影響到全世界的旅客」。

內地旅客江先生昨早從曼谷來港，到市區玩幾小時後，返回機場準備下午轉機到成都，當時無法登機，「機場已經人山人海，很多口號，聽不懂」。他說不太清楚反修例示威，認為香港年輕人應「好好工作、好好學習」，認為只要港人提出訴求，黨和政府定會開導他們，不用訴諸暴力。

來自法國的Dausque一家四口來港旅行20日，原本昨晚返國，來到機場才發現航班取消。他說，在香港所住的酒店在彌敦道旁，過去20日見過多次示威，也見過警方在尖沙嘴警署向示威者開槍，但他不認為香港危險。Dausque說，昨日機場的示威很和平，不明白機管局為何取消航班，認為是機管局的錯，不責怪示威者。

來自瑞士的旅客Girard在港逗留兩周，原本昨日乘搭下午4時的航班前往日本，但3時15分抵達離境閘口時，閘口已關閉，他一直等到4時許，航班已起飛，仍未能入閘。他說知道示威者反修例訴求，認為爭取自己訴求是好事，不責怪他們。

（反修例風暴）