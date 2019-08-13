示威者蒙右眼抗議 牆上噴「以眼還眼」

學生：影響經濟喚醒中高產發聲

學生梁小姐至昨晚仍留守機場，稱在機場集會是希望能接觸到更多不同的人，希望喚起更大關注。機場下午癱瘓影響遊客及航班，她同意集會有可能影響香港經濟，但「火不燒到自己不知痛」，認為真正影響經濟才可喚起「中高產」市民的留意，才會向政府投訴，令中高產也發聲。

示威人數在下午1時後急升，入機場的道路大塞車，部分乘客要下車步行到機場。至2時許，1號客運大樓聚集人數估計已有過萬，示威者不僅擠滿接機大堂，連離境大堂登記櫃位的封鎖線也水泄不通，部分人轉到2號客運大樓示威。約3時，開始有示威者走入1號客運大樓的封鎖線內，並在離境閘口前坐下，離境閘口隨即關閉，航空公司櫃位及機場內的商店亦關閉。示威者在各處張貼標語，部分人在牆上噴上「以眼還眼」等字眼，機場警察辦公室外被貼滿示威物品。

至機場宣布取消昨日航班後，有示威者歡呼，同時現場亦開始傳出有防暴警察入機場的消息。Telegram有人呼籲示威者離去，入夜後大部分示威者離開機場，但仍有人呼籲留守，稱愈多人留守愈安全。至傍晚6時，約三分之二示威者已離開機場，仍有千計市民繼續留守。

陳小姐（化名）下午3時到機場，希望以集會向政府施壓。她認為會到機場的一定是「和理非」，即使多人聚集在接機大堂，亦無阻礙到遊客出入，眾人都和平，無需要、不理解為何要取消所有航班。

（反修例風暴）