萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐

有網民再發起今機場集會

大批身穿黑衣市民昨午到機場舉行「警察還眼」集會，斥警方周日濫暴清場，並要求政府回應五大訴求。午後1號客運大樓接機大堂出現人潮，數千人到場靜坐，並高叫「黑警還眼」、「五大訴求，缺一不可」等口號。有人向旅客派發傳單解釋集會原因，亦有市民手持示威者受傷照片向旅客展示。

公路塞車 市民中途下車行入機場

至2時，接機大堂聚集者愈來愈多，有示威者轉到2號客運大樓，其間前往機場的北大嶼山公路交通擠塞，車輛倒灌至近東涌文東路公園附近，有市民因機場路塞車，中途下車徒步走向機場；機場停車場車位爆滿。至3時許，有示威者突破大堂管制區域，到登機手續櫃位前聚集，大堂多部扶手電梯停止運作。近4時離境大堂入閘口已坐滿示威者，登記櫃位關閉。

多警員戒備 黑衣耳機人惹卧底猜疑

警方昨日未有清場行動，但有大批警員在停機坪及禁區範圍戒備。示威現場亦見有穿黑衣、戴耳機的人在示威者區域外徘徊，再惹起卧底警員的猜疑。

今早6時起航班再編配 升降受影響

機管局昨早11時啟動機場緊急事故應變中心，3時半宣布受機場公眾集會影響，機場運作嚴重受阻，所有航班登記服務需即時暫停，除已完成登機程序的離港航班，以及正前往本港的抵港航班外，其餘昨日所有客機運作於約3時半後全面取消；今早6時起與航空公司實施航班重新編配，屆時航班升降將受影響。

本報獲得一份機管局內部通告，當局評估高峰期有逾1萬人集會，並制訂多項臨時航班運作安排，包括因應情况，抵港航班若已進入本港飛行情報區（FIR）範圍可繼續前往機場，未進入需改道至其他機場，未起飛航機需留在原地；並取消昨午6時至今早6時所有離港航班等。據機場網頁資料（至昨晚約9時），昨午4時後有46班抵港及138班離港客機需取消；今日有48班抵港及62班離港客機需取消。

傳傍晚清場 示威者走剩1/3

機場巴士服務下午運作亦受影響。由於盛傳警方昨午6時後到機場清場，大批市民5時許陸續離開，約6時機場示威者只有下午的約三分之一，至午夜示威者陸續乘搭機鐵離開。今凌晨機場有旅客滯留，部分人走進航空公司登記櫃位及行李輸送帶上休息等候。

運房局長陳帆說昨日在機場「發生了一個未經批准的公眾集會」，指每天有近20萬名旅客進出機場，而機場佔所有出入口貿易總額高達42%，是非常重要的國際航空樞紐。他稱昨日集會與以往不同，屬蓄意滋擾，阻礙當區交通；又形容機場是香港「東方之珠」冠冕，如家傳之寶，反問大家作為香港一家人，會否將它踩爛或掉進垃圾桶。

航空業職工會斥挾持機場

香港民用航空事業職工總會主席張樞宏表示，集會人流堵塞整個機場，旅客難以進入辦理登機手續，且受交通擠塞影響，部分地勤人員未能上班，加上機管局為免有旅客與示威者發生衝突，故取消餘下航班。他譴責有示威者為迫使政府回應訴求挾持機場，損害機場的國際地位。

明報記者

（反修例風暴）

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