兩司長網誌大篇幅談經濟損失

【明報專訊】反修例風波持續，政府近日將焦點放於經濟層面。政務司長張建宗、財政司長陳茂波昨日網誌均以較大篇幅闡述近日示威衝突對經濟影響，陳茂波形容正進入「非常困難的經濟環境」，張建宗更稱經濟周期性逆轉「相比沙士及金融風暴，今次更為嚴峻」。
吳光正：傷心現時「一言堂、滅異聲」
另外，九龍倉首席顧問吳光正今天向傳媒投稿稱，對現時「一言堂、滅異聲」情况愈見嚴重感非常傷心，深信絕大多數務實市民對政府修例的處理已「收貨」，形容和平示威者所求的道德高地已達到，「再出師已無名」。他批評，不少想表達中立的人和團體向特首提出如何妥協，卻隻字不提反對暴力，令人失望。他說特首林鄭月娥「無原罪」，亦從無私心，應支持她依法施政。
張建宗昨在網誌說，示威地區不少商店在遊行期間關門，訪港旅客數字持續下跌，亦有逾20個國家發旅遊警示，他憂慮旅遊業突然萎縮對零售、飲食等行業造成廣泛深遠影響，若未能遏止治安不靖現况，難免出現結業潮、裁員潮。
張建宗讚警專業克制
張建宗斥示威者激進行為「是回歸以來最嚴重、最廣泛、最具破壞性」；指近日不合作運動及非法集會等，令社會變得不安穩，若持續「香港多年來建立的成就很可能毁於一旦」。他又大讚警隊，指其承受無比壓力卻堅守崗位，稱政府對警專業表現與克制「予以充分肯定和全力支持」。
陳茂波稱近期連串「暴力衝擊」令零售、餐飲及交通運輸等行業收入顯著下跌，社會低氣壓令消費相關行業受不同程度打擊，強調無論什麼願景，都不可能通過激進抗爭、暴力衝擊及連串不合作運動達到。他稱香港需要安全、穩定環境化解內部矛盾與困局，呼籲市民為整個香港好處着想「與暴力割蓆」。