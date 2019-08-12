兩司長網誌大篇幅談經濟損失

吳光正：傷心現時「一言堂、滅異聲」

另外，九龍倉首席顧問吳光正今天向傳媒投稿稱，對現時「一言堂、滅異聲」情况愈見嚴重感非常傷心，深信絕大多數務實市民對政府修例的處理已「收貨」，形容和平示威者所求的道德高地已達到，「再出師已無名」。他批評，不少想表達中立的人和團體向特首提出如何妥協，卻隻字不提反對暴力，令人失望。他說特首林鄭月娥「無原罪」，亦從無私心，應支持她依法施政。

張建宗昨在網誌說，示威地區不少商店在遊行期間關門，訪港旅客數字持續下跌，亦有逾20個國家發旅遊警示，他憂慮旅遊業突然萎縮對零售、飲食等行業造成廣泛深遠影響，若未能遏止治安不靖現况，難免出現結業潮、裁員潮。

張建宗讚警專業克制

張建宗斥示威者激進行為「是回歸以來最嚴重、最廣泛、最具破壞性」；指近日不合作運動及非法集會等，令社會變得不安穩，若持續「香港多年來建立的成就很可能毁於一旦」。他又大讚警隊，指其承受無比壓力卻堅守崗位，稱政府對警專業表現與克制「予以充分肯定和全力支持」。

陳茂波稱近期連串「暴力衝擊」令零售、餐飲及交通運輸等行業收入顯著下跌，社會低氣壓令消費相關行業受不同程度打擊，強調無論什麼願景，都不可能通過激進抗爭、暴力衝擊及連串不合作運動達到。他稱香港需要安全、穩定環境化解內部矛盾與困局，呼籲市民為整個香港好處着想「與暴力割蓆」。

（反修例風暴）