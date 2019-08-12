駐軍官員籲港青遵法治 注意正確史觀 林鄭：現內憂外患 應齊心維護家園

林鄭月娥昨聯同全國政協副主席梁振英、保安局長李家超等，到解放軍駐港部隊粉嶺新圍軍營出席香港大學生軍事生活體驗營結業禮。她致辭時表示，青年是國家的未來，港府一直投放資源培育人才，並推行不同的境外交流活動，為年輕人提供「立足香港，放眼世界」的機會。她提及香港近期局勢，稱目前香港處於外憂內患之際，經濟下行風險很大，呼籲每個珍惜香港、熱愛和平的人，都應該齊心一致，為維護美好家園而努力。

駐軍官員籲把握機遇 融入國家發展

解放軍駐港部隊政治委員蔡永中致辭稱，當代香港青少年要把握歷史機遇並選擇正確道路。他認為新世代的大學生要注意正確歷史觀、人生觀及是非觀。他期望學生把個人追求融入國家發展大局，並且遵從法治，摒棄和反對一切暴力違法行為，使人生循法治而行穩致遠，朝着香港和平安寧、社會繁榮穩定同心同行。

今屆體驗營共215名年輕人參與，學員在為期13日的體驗營中接受體能、步操等訓練，並參觀駐港部隊進行反恐演練、乘坐護衛艦出海勘察等。大會稱學員在結業禮後要進行其他活動，未能安排學員接受訪問。

譚耀宗：部分示威者抱「逼中央出手」心態

另外，全國人大常委譚耀宗昨於商台節目表示，若特區政府無法再控制局面或進入無政府狀態，人大常委便須研判形勢，若認為香港進入緊急狀態，可將全國性法律引伸至香港實施。他稱現時有部分人故意挑釁，抱「逼中央出手」、「同歸於盡」及「玉石俱焚」的心態示威，形容這種心態「累事」，呼籲港人給予機會政府改善施政。他不認為出動駐港解放軍會令一國兩制形同虛設，強調《基本法》已寫明只要中央政府同意，特區政府可提請駐軍協助維持社會治安。

明報記者

（反修例風暴）