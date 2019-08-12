商場屋苑拒警入內執法 陷兩難

曾發生警民嚴重衝突的沙田新城市廣場，發展商新地其後表示，若警方進入商場執行職務，在場職員會向警員查詢進場目的；而九倉旗下的海港城，亦有張貼告示指出，「除非有罪案發生，警察請勿進入」。

官媒批九倉「向暴徒卑躬屈膝」

不過，《環球時報》總編輯胡錫進前晚在微博專頁，批評九倉在海港城拒絕警察介入，「有嚴重向極端示威者叩頭的嫌疑」，反問有關告示是否要把海港城變成「由暴徒說了算的法外之地」。他續稱，海港城賺了內地遊客大量的錢，不能夠一邊享受「一國兩制」的好處，一邊不履行對這個制度和秩序的基本責任。本報昨以電郵向九倉查詢，截稿前沒有回覆。

荃灣愉景新城前晚亦有警員在未通知商場下入內。警方表示前晚在荃灣警署附近戒備時，其中一輛警車停泊在美環街近愉景新城第八座，1名女警其間因生理需要，要去洗手間，當時最近洗手間是愉景新城內，為盡快解決生理需要後返回工作崗位，該女警遂由4名男警陪同下進入商場，其後隨即離開。資料顯示，當時警車距離荃灣警署270米。

愉景新城管理處先在facebook表示，對於有防暴警察在事前未通知、在場亦有大批家庭顧客下忽然進入商場，對此表示遺憾。但有關說法隨即遭建制網民批評，質疑警員使用商場洗手間都要遭到遺憾。愉景新城昨晚再回覆稱，商場職員當日絕無阻礙警員使用洗手間，對今次事件出現溝通問題引起誤會深感抱歉。

警入黃埔花園 住戶通宵質問保安

另外，前晚有示威者到黃埔蕪湖街堵路，隨即有防暴警員到場執法，其間有警員進入黃埔花園範圍內，觸發大批住戶不滿，通宵質問保安主管為何不阻止警方進入黃埔花園。

立法會議員梁美芬稱，根據《警隊通例》第50章，若警員有理由相信任何需要逮捕的人已進入某處，管理該處的人士在警員提出要求時，須容許警員自由進入，並給予一切合理便利，以便搜查，她稱管理處不能拒絕警員執行職務。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，警方需要有明確拘捕目標才能要求進入私人範圍，否則一般情况下需先得到法庭手令才能進入。

有傳媒昨報道指出，特首林鄭月娥上周四在禮賓府與地產建設商會開會時，點名批評有發展商對示威立場不夠強硬，有商場更不讓警員入內執法，質疑有關安排難以遏止暴力。特首辦回覆本報稱，對揣測性報道不會置評；特首辦稱， 會面是聽取與會者對香港經濟狀况的看法和建議。

（反修例風暴）