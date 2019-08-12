紅衣福建人集結北角 襲黑衫打記者 防暴便衣巡邏駐守 全日無用武驅散

白衣人荃灣打傷示威者

另外，早前出現白衣人襲擊事件的荃灣二陂坊，今日凌晨約1時，發生毆鬥事件，有持棍白衣人，與示威者互打，有示威者頭破血流受傷，有人用街上拾到的玻璃樽作武器還擊。

近日網絡流傳有社團昨日會針對黑衣示威者攻擊，昨午1時起，警方陸續在英皇道、渣華道和七姊妹道等地方佈防，大街小巷隨處可見警員和警車，亦在個別街道設置路障。

勸紅衣人返室內 警員：責任交給警察

昨日示威者最終未能遊行至北角，不過「紅衣人」自下午起，已不斷出入錦屏街富臨皇宮酒樓，他們的紅色上衣除印有「福建人」字眼，正反面均印有福建話粗口字句。有建制消息稱，該批人疑是由內地組織來港，準備對付到北角的反修例示威者。在下午時分，他們已在炮台山聚集，換上紅衣，但有大批警員在場，警員叫咪勸他們返室內「歎冷氣」，又說保護香港責任交給警察便可。

下午近4時，酒樓內突然發生爭執，有數名紅衣人追打市民到酒樓門外，附近警員到場制止，其中一名紅衣漢被帶上警車，但警員未有回應是否拘捕該人，當時亦未見有警員進入酒樓內調查。大半小時後，有操普通話的紅衣青年在酒樓外被截查，5分鐘後獲警方放行，返回酒樓內。

除紅衣人外，大批操國語或福建話的人，昨在酒樓外和英皇道沿路駐足，多番推撞現場市民和記者。接近黃昏6時，數名在新都城大廈外旁觀的藍衣中年漢，揮拳打向正在採訪的記者，警方趕至將記者與中年漢和行人路上市民分隔，記者多番向警方指出施襲者身分，惟警方未有作出拘捕。半小時後，在場警察將一名身穿藍衣、被指打記者的男子帶上七人車，稱會帶他到北角警署，但仍拒交代是否拘捕。

藍衣漢打記者 警帶走拒表明拘捕

晚上約7時40分，一名身穿黑衣少男，在酒樓外附近，突然被近10人圍毆，拳打腳踢最少30秒，嘴角流血，本報記者被多名男子推開，被揮拳打中左邊臉頰。香港電台一名記者嘗試保護另一名記者時，有人手持從記者搶來的腳架，打中該港台記者左肩，該記者有表面傷痕。防暴警察其後上前驅散，並拉起封鎖線，但初步未見拘捕任何人。多個傳媒組織昨譴責襲擊記者事件（見另稿）。

晚上近9時，華豐國貨對出一段英皇道幾乎同時發生最少3宗混亂情况，群眾混成一團互相推撞，防暴警察衝前驅散，最少3名年輕男女被截停。

民主派社區主任仇栩欣昨晚在附近進行facebook直播期間，被警員出手阻止，她隨後被男警制服在地， 雙手被綁上索帶，其間呼叫被警員「壓住喉嚨唞不到氣」，她之後被警方拘捕。

明報記者

（反修例風暴）