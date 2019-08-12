尖沙嘴被捕女子 帶激光筆控藏武器

國泰前空姐 送羈留病房

網上一度流傳被捕女子為國泰空中服務員，國泰昨回覆本報查詢時澄清，稱消息不正確，該市民並非國泰員工。據悉，涉事女子曾任國泰空姐，現已離職。本報向警方查詢女子目前情况及被捕原因等，警方在截稿前未有回覆。

本報記者前晚在場，事發時近晚上9時，尖沙嘴一帶警方在彌敦道及加連威老道交界佈防，現場黑衣人潮已近疏散，有人向警方叫囂，另有遊客及市民行經現場，警方一度作勢後退，突然有兩名警員衝前，拘捕在場者，包括該穿身白衣、沒戴口罩女子，據悉，她身上帶有激光筆。議員許智峯及楊岳橋在場調停，詢問為何帶走她，警員沒解釋。

警方昨凌晨發新聞稿稱，行動共拘捕16人，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲擊警務人員及妨礙警務人員執行職務。警方表示經多次警告無效，在多個地區包括尖沙嘴及大圍等展開驅散行動；警方因應各地情况用適當武力，包括施放催淚煙，以制止暴力行為。

（反修例風暴）