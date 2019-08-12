深水埗「地標」黃金關閉 七成街邊檔休息

新光華豐落閘 北角人：買定餸不落街

日前曾發生白衣人棍打示威者的北角一帶，警方昨於遊行前已嚴密佈防，身穿防暴裝備的警察沿英皇道、渣華道和七姊妹道一帶，以約5至7人為一組巡邏或駐守，另有大批便衣警員巡邏；有警車在距北角警署不遠的健康中街設置路障，大街小巷隨處可見警員和警車。

至於早前發生白衣人施襲的明園西街，有施襲者當時被示威者擊退至「香港第一青年會義工團」會址，該會昨落閘未有開門。

北角手機用品店員工鄧先生表示，留意到昨日街上多了警察，自己則留意連登討論區和Telegram消息，若警方施放催淚彈便會關店。他形容北角「龍蛇混雜、深藍多」，並批評警方近期執法有問題，擔心會「放生」白衣人。

昨日深水埗亦有示威活動，本報記者中午於活動開始前到鴨寮街及福華街一帶觀察，發現約七成街邊攤檔暫停營業，亦有地下商舖在鐵閘貼上寫有「勿撞」的便條紙，只餘小量售賣衣物、電話卡、手機殼等的攤檔營業，有負責人說，若下午發生衝擊事件便關門，亦擔心被人投擲物件誤傷。在福華街攤檔售賣手袋的趙小姐說會於示威隊伍到達前關門，又指平時周日福華街水泄不通，惟示威活動下人心惶惶，市民無意欲消費，不滿示威者影響生意。

平日人流不斷的高登電腦中心、黃金電腦商場昨均無開門，其中黃金商場外貼了警方告示，指區內道路將有大量人聚集，會導致交通擠塞，請商戶注意個人及財物安全。

（反修例風暴）