深水埗警加快放彈推進 警署高處舉旗 示威者：看不見

裝甲車戒備 鐵板堵閘門空隙

昨日深水埗遊行開始前，有一台「銳武」（Unimog U5000）裝甲車於深水埗警署內戒備。警署內放置多個黃色水馬，報案室入口亦設數個逾兩米高水馬。深水埗警署車閘及後門被鐵板或絲網圍起，以防示威者透過欄柵空隙擲物進警署。

深水埗楓樹街遊樂場遊行者於昨午3時起步，警方旋即封路，禁止車輛由荔枝角道駛入深水埗警署對出一段欽州街。

設路障後7分鐘舉旗 兩路驅散

示威者下午約4時10分於長沙灣道及欽州街交界設置路障，警方不足7分鐘已在警署內舉旗警告，並三度呼籲示威者離開，提醒附近居民關門窗，警告可能施放催淚煙。

隨着示威者將防線推近至西九龍中心，昨午5時許防暴警於深水埗警署外舉黑旗，隨後施放多枚催淚彈，站在警署內的防暴警差不多同時舉橙旗，其後傳出最少5下槍聲，於西九龍中心外的市民及示威者四散。大批防暴警其後沿欽州街地面迅速推進，立即拘捕數人；其後再有另一批警員從警署步出，沿荔枝角道衝向深水埗公園對開的示威者防線（見圖）。警方其後將防線設於長沙灣道及欽州街交界，10多輛警車駛至並停泊警署外的欽州街，令示威者無法重佔路面。

警方消息人士表示，因應示威者武力升級，警方也提升行動的反應能力，針對使用武力的示威者，警方推進時驅散之餘亦會主動拘捕。

示威者：建築擋視線 見煙始走

有別於站在警署內地面舉旗示警，防暴警昨改站在深水埗警署高處舉旗，前方放置數個逾兩米高黃色水馬。負責舉旗的防暴警面向欽州街，惟大部分示威者聚集欽州街近西九龍中心一帶。3名站近西九龍中心的示威者說，當時被建築物阻擋視線，看不見警員在警署內舉旗，都是甫聽見槍聲或見到白煙便跑離。有居於福華街的街坊表示，催淚彈煙蔓延至其家，有多名街坊稱途經時吸入催淚煙，批評警方漠視行動對民居影響。

（反修例風暴）