警署對峙 雙方武力升級 示威者被射爆眼 警遭疑汽油彈燒傷

有網民昨午發起深水埗遊行，警方發出反對通知書，上訴亦被駁回，惟昨午2時許，原定遊行起點的楓樹街遊樂場，市民差不多坐滿看台，有警車在遊樂場外廣播稱場內市民正非法聚集，要求他們離開，直至3時許，場內有人高呼「去行街」，大部分穿著黑衣的市民率先走出行車路，遊行至荔枝角後折返並兵分兩路，分別於長沙灣警署及深水埗警署外集結。

深水埗示威遭驅散 轉戰尖沙嘴

約下午5時，警方不足一小時內發放催淚彈及以防暴警員驅散示威者（見另稿）；長沙灣警署外，警方於下午約6時發射多枚催淚彈，示威者往長沙灣道退走，大批警員衝出警署嘗試追捕示威者，至大南西街時，有示威者向警員投擲玻璃樽狀物體，墜地後燃燒數十秒，無人受傷。

警放催淚彈 遭照激光擲物

數百示威者晚上約7時轉到尖沙嘴，在栢麗大道對出設路障堵塞彌敦道，有警員在尖沙嘴警署內舉起黑旗後向示威者施放多枚催淚彈，示威者則以激光筆照向警署還擊，其間示威者向警署投擲磚頭、雜物、回掟催淚彈及疑似汽油彈，警署內一度出現火光。

警方消息稱，約下午6時，一名警署站崗的軍裝人員被示威者從外投擲汽油彈擊中，下身受傷送院，初步診斷左腿有10%二級燒傷、右腿3%一級燒傷，沒生命危險。

軍裝警二級燒傷 示威者需緊急手術

晚上約7時半，尖沙嘴警署外一名女示威者懷疑遭橡膠子彈或布袋彈擊中面部，鮮血直流，其所戴眼罩破裂，染有血漬及有疑似彈殼。該示威者由救護員包紮後送院治理。醫院消息稱，該女子右眼球破裂及右眼皮撕裂，右眼角及鼻骨軟組織被割破，需接受緊急手術，接近該示威者的消息說已聯絡律師協助及跟進。除該示威者外，其中一名協助救援的人員於警署外不適倒地，要由他人抬到栢麗大道安全地方。

警譴責暴徒 示威者遭制服仍被打

該示威者中槍後不久，警員從警署衝出，驅散示威者，其中有示威者被制服後，仍被警員以警棍擊打，亦有記者聲稱被警棍擊中。

警方昨晚約10時發新聞稿，稱警務處長盧偉聰昨晚到瑪嘉烈醫院探望在尖沙嘴警署內執勤時遭投擲汽油彈引致雙腳燒傷的警員，對此感到非常難過，又強烈譴責「暴徒」罔顧他人安全的非法暴力行為，感到非常憤慨，並表示警隊會全力追究。醫院消息稱，該名受傷警員已轉往威爾斯親王醫院燒傷中心。

明報記者

（反修例風暴）