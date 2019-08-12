警疑喬裝示威者拉人 無戴委任證避答身分

警方銅鑼灣行動後，大批不滿市民在警方防線前大喊「黑社會」、「扮示威者」，雙方一度對峙。

葉劉：不可能 網上多不實消息

涂謹申：令人質疑放火的是否示威者

被問到有警員被指假扮示威者拘人，保安局前局長、立法會議員葉劉淑儀稱，「這是不可能的事，現在網上有很多不實消息，不值得評論」。立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，一般情况，如警方無法以正常途徑拘捕，如涉及黑社會、毒品販賣，才會派出卧底拘捕，「示威不是秘密進行，警察衝過去都拉到」，質疑警方以卧底身分拘捕示威者的做法。涂稱早前有指示威者掟磚、放火，警方指摘示威者暴力，現在顯露出有警方混入示威者，令人質疑「那些行為，實質上是否示威者做？」

涂又指出，警察做卧底須寫「卧底日記」，每日記錄，「不覺得他們會記錄，那最初是否先由警察開始掟磚、挖磚？之前暴力行為是否警察有份做及煽動？現在水洗不清，點知道無做？」他認為，道德風險、社會懷疑是揮之不去，警方做法不智。

昨午示威者先到銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道，佔據全部行車線。部分示威者之後走向灣仔方向，沿途拾起垃圾桶、雪糕筒等，再「快閃」金紫荊廣場，用噴漆噴上「五大訴求、缺一不可」等字句，另貼上海報及便條貼。示威者之後打算轉往金鐘方向，但軍器廠街有防暴警戒備，示威者便退到銅鑼灣，警方之後於軒尼詩道施放多枚催淚彈，並展開搜捕。

「黑衣人」着記者放低鏡頭

稱委任證「不需給全世界人看」

警方的搜捕行動歷時約10分鐘，有裝束如同一般示威者、戴黃色頭盔的黑衣男子，他們沒佩戴委任證，與防暴警察制服示威者。有示威者被按頭壓在地上，半邊面都是血，並多次說「對不起」、「我被你拘捕了，不要再按，我的門牙都掉了」。

有穿黑衣、戴口罩及帽的「疑似警員」走入示威者中，記者多次追問有否委任證及是否警員等，黑衣人一概未回應，並與在旁者說「掂嘅，帶人走，繼續」，最後由警員護送離開。現場有記者追問「黑衣人」及制服警，是否有警員喬裝示威者、掟磚是否也是他們所為，現場警員向記者說可向警察公共關係科查詢；也有拿着對講機的黑衣人叫記者放低鏡頭，稱「我的委任證不需要給全世界人看」，又叫記者「用下你專業知識」。

多名被捕示威者被帶上旅遊巴離去，至晚上11時，軒尼詩道已沒有示威者。

（反修例風暴）