警港鐵站施催淚彈 胡椒彈兩米內射人 人權團體：嚴重違指引 不符最低武力

港鐵：極可能影響乘客安全 非常遺憾

港鐵發聲明表示，警方行動極有可能影響站內乘客和港鐵職員的安全，對此表示非常遺憾。

昨晚8時許，一批示威者從深水埗轉戰葵涌警署，拆下鐵欄組成路障，大批防暴警察趕到現場戒備，把部分示威者逼退至葵芳港鐵站內，其時另有一批示威者從尖沙嘴站轉去葵芳站，防暴警囤駐在葵芳站Ａ出口與示威者對峙。有市民呼籲警員不要再推進，擔心會令市民、小童受驚，其後有示威者使用站內消防喉及滅火筒噴射警員，警員一度後撤。

市民曾籲警勿推進 憂小童受驚

至9時許，警方在葵涌警署外的葵義路施放催淚彈驅趕示威者，並在葵芳站外舉黑旗警告。9時07分，有警員衝入葵芳站，在閘外範圍向閘內示威者發射數枚催淚彈及橡膠子彈，葵芳站一片煙霧瀰漫，示威者退至月台，並登上列車前往美孚。

頭中催淚彈乘客：身邊無示威者

準備乘港鐵的市民麥小姐在葵芳站內被催淚彈擊中，她稱當時在葵芳站閘內打算上月台，回頭望向警方，就感到有硬物以極大衝力撞向額頭，當時身邊無其他示威者，急救員隨即為她治理，由於傷口不深，簡單包紮後已止血。

示威者被按地再打

港鐵於9時宣布，因應車站發生特別事故，荃灣線來回方向會安排特別列車接載乘客離開葵芳站，其他列車不停葵芳站；10時43分宣布基於安全考慮，關閉葵芳站。

晚上10時許，另一批示威者由銅鑼灣轉到鰂魚涌站，在鰂魚涌站發現有防暴警員在出口後，轉往至太古站。示威者在太古站C出口時，遇到10至20名防暴警員衝入站內。有傳媒拍攝片段顯示，警員在約兩米近距離下，向示威者連續開槍發射胡椒彈，數十示威者被迫退到扶手電梯，現場一片哀號。有警員把示威者按地制服後仍多次揮棍擊打，亦有警員追打扶手電梯上的示威者。

催淚氣室內放 可引發急性氣管炎哮喘

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，催淚氣體在室內釋放，「化學物濃度會比室外高好多」，加劇對人體呼吸道黏膜及神經線的刺激，「有可能引發急性氣管炎及哮喘」，而且室內投擲催淚彈更易擊中行人，「衝力強、可以致命」。至於車站日內能否如常開放讓市民使用，「要視乎港鐵的清潔進度」，港鐵應將通風系統（包括過濾器）、地板、牆身徹底清洗，否則催淚氣體仍會殘留「好難散走」。他補充，中東國家巴林試過有催淚彈射入室內，導致有人呼吸衰竭死亡個案；尼泊爾也試過有示威者在户外被催淚彈擊中頭部死亡。

廠商：催淚彈只可室外或通風處用

民權觀察聯絡人王浩賢強烈譴責警方在葵芳站室內範圍發射多枚催淚彈，直斥是過量使用武力，罔顧示威者及其他市民人身安全。他強調，根據警方所使用的催淚彈供應商的安全指引，催淚彈只可於室外地方或通風良好地方使用，警方有關做法是完全違反指引。

醫管局發言人表示，至昨晚11時半，共有9男4女受傷送院，年齡由17至56歲；經治理後4人留醫，2人情况嚴重，2人穩定，其餘已出院。

明報記者

（反修例風暴）

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