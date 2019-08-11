涉噴黑交通燈被控 女子稱遭警壓斷骨

報稱自僱的32歲女被告劉佳妮，昨出院後被押解到九龍城裁判法院，庭上可見她一直用手按着右邊肋骨。控方申請毋須答辯，押後案件以待警方進一步調查。裁判官准許被告以1000元現金保釋，其間不得離港、須守宵禁令，並須每周到警署報到。案件10月2日再訊。

控罪指劉佳妮和另外4人於8月5日損壞楊屋道與聯仁街交界3個交通燈的綠燈；劉另被控一項未能在規定下提供身分證明文件。

6月26日示威者圍堵警察總部，警方首次就事件落案起訴報稱無業的43歲男子吳定邦，控告他一項非法集結罪，並指他損毁警總兩部閉路電視鏡頭、正門的玻璃門及玻璃屏，另控兩項刑事損壞；吳亦被控一項襲警，指他襲擊高級警司麥文禹。吳昨仍留院，案件本月14日再訊。

涉刮花警署牆2厘米 清潔工被控

另外，報稱任職清潔工人37歲男子張永基，被指於前日（9日）以汽車金屬零件拋向屯門青山警署，導致外牆被刮花2厘米，昨被控一項刑事損壞罪。張獲准以1000元擔保，須守宵禁令，每周須到警署報到、不得離港及不准進入青山警署100米範圍。

【案件編號：WKCC3284、ESCC1903、FLCC3611/19】

（反修例風暴）