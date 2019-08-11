銀髮族遊行籲警「放下屠刀」

銀髮族遊行隊伍昨早先在灣仔警總外集合，向警務處長盧偉聰遞交一封以「一群銀髮族」署名的信，由警方代表接收。有人打扮成被扣押的犯人，表達反對修訂《逃犯條例》。遊行隊伍之後移步到中區律政中心，再到特首辦請願。由於未有人接信，他們將請願信貼上水馬，又掛上豬肉和蒜頭，意指政府和警方不要「砌他人生豬肉」，而蒜頭則代表催淚彈。

行動發起人之一譚國新說，香港警隊原是亞洲最優秀的警隊，惟現在失去了應有的尊嚴，批評7．21元朗襲擊疑「警黑合作」，以及警方在示威中疑施放過期催淚彈。譚與同行市民高呼「不畏懼 、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人」，冀警員緊記在警校畢業時的誓辭。

參與行動的元朗區議員陳美蓮說，特首林鄭月娥至今仍以花言巧語逃避市民反修例訴求，要求她正式宣布撤回修例及成立獨立調查委員會。她又譴責警方在元朗襲擊當日未有對逞兇白衣人執法，「即使現場只有一名警員，也要鎮壓控制場面」。

（反修例風暴）