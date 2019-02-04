鴨寮街商戶CCTV片 見警跟蹤方仲賢10分鐘

浸大學生會斥警濫權濫捕

浸大學生會副會長梁兆玉稱，無預想過學生正常的行為及日常生活舉動都會被跟蹤，批評警方將自己想法胡亂加諸別人身上，形容警方「濫權濫捕」。本報昨向警方查詢是否有跟蹤方，至截稿前沒有回應。

警稱9警員被雷射光照傷

另外，警方昨在facebook發片，稱近日行動中有至少9名警員被雷射光照射而受傷，部分人眼痛、眼有血絲，要送院治理，部分未能回到前線執勤，又稱任何人故意以雷射光射向警員，或會觸犯阻差辦公、普通襲擊或傷人等罪。

傳真社在深水埗鴨寮街一帶從兩個商戶合共取得7條閉路電視片段，其中同意公開片段的商戶位置介乎南昌街及北河街。片段所見，先有懷疑便衣警員在當晚6時46分出現，由南昌街步向北河街方向。兩分鐘後，方仲賢首次橫過鏡頭，當時他右手持手機，望向兩邊排檔，未有手持膠袋。

約1分鐘後，另外3名懷疑便衣警員出現，他們走到一個排檔停下，不時交談及四處張望，又在排檔觀看商品。兩分鐘後，5名警員在排檔會合，5人交談及觀看商品後一同離開鏡頭。

方仲賢持膠袋 警離遠跟隨

再5分鐘後，5名警員再次出現，步向北河街方向。數秒後，方亦向同樣方向慢行。16分鐘後，即約7時13分，方一邊講電話、一邊手持白色膠袋走向南昌街方向，背後有一名警員離遠跟隨，另一名警員則由行人路行出馬路，反方向向北河街方向離開鏡頭，但半分鐘又折返向南昌街左顧右盼地前行，兩警看似正講電話。同時，另一名警員在鏡頭上方一條行人路向同一方向前行。1分鐘後，方仲賢手持膠袋行往北河街方向，3名警員離遠尾隨。

傳真社稱，在另一商戶取得、但不獲批准公開的片段顯示，方仲賢7時20分持膠袋走向桂林街方向，一名警員尾隨，兩者出現時間相距約10秒，另一警員亦在同一位置向同一方向前行，約3分鐘後方仲賢就被5名警員拘捕。

（反修例風暴）