警總餐廳劈炮經理擬戰區選「白區」 9人出戰阻建制自動當選 5與泛民撞區

發起人：約撞區雙方商討

不過，9人中有5人與其他泛民「撞區」。運動發起人之一蔡先生稱正約見「撞區」雙方見面，若「傾唔掂」，建議辦初選解決。

反自動當選運動估計目前尚有約15個「白區」，其目標包括協調各區積極參選的人，填補所有「白區」；為「素人」及獨立人士提供助選支援等，義工現逾200人。運動發起人之一、大律師霍嘉誌稱，他們希望重奪區議會、爭取雙普選。

9名積極考慮出選的人包括區議員助理、工程師等（見表）。在6．12衝突後辭去警總餐廳經理的徐逸昇正積極考慮出選北區盛福選區。他說自己是為建設更好的社會而出選，「有得揀」社會才會進步。不過，他與新民主同盟擬派出的黃良喜撞區。

人民力量前成員、立法會議員陳志全前議助李煒鋒2015年曾參選沙田禾輋選區落敗。李稱2014年佔領運動感失望，故過去幾年沒參與政治，到深圳發展英語教育軟件業務，但過去幾年香港的事證明「你不理政治，政治會來搞你」，見到港人在反修例運動的堅持，決定退出深圳的業務，積極考慮出選天水圍頌栢選區。

譚香文：居民組織優先出選

運動另一發起人、黃大仙區議員譚香文說會優先讓居民組織出選，成員不會「生人霸死地」，免「撞區」令建制派得利。

民主動力指不夠時間辦初選

民主動力負責協調民主派區選，召集人趙家賢稱知道有團體希望阻止建制派自動當選，但希望相關團體三思是否要派人到已有素人落區或民主派已協調好的選區參選，擔心適得其反。至於是否贊成以初選解決「撞區」，他說尚有個半月就到區選提名期，不夠時間初選。

明報記者

（反修例風暴）