英外相藍韜文致電林鄭 關注示威促獨立調查

中國外交部批施壓錯誤

中國外交部發言人華春瑩昨日批評，英國政府直接向林鄭月娥打電話施壓是錯誤的。

英國外交部發言人表示，藍韜文在上周五（9日）出訪墨西哥前致電林鄭月娥，表達他對香港示威情况的關注。藍韜文在通話中提到，譴責任何一方的暴力，但強調港人有和平示威的權利，有數以十萬計港人已透過這種方式表達意見，認為大多數港人的合法行動不應被暴力掩蓋。英國外交部發言人稱，藍韜文在通話中強調，港府需透過有意義的政治對話尋找出路，又促請港府就近期事件做獨立調查，以重建外界信心。

外交部發言人華春瑩表示，中方嚴正要求英方立即停止一切插手香港事務、干涉中國內政的行為，不要再對香港指手劃腳、煽風點火。她特別指出，香港是中華人民共和國的特別行政區，早已不是英國的殖民地，英國對香港無主權、無治權和無監督權，香港事務不容任何外國干涉；依照《基本法》規定，香港的外交事務應歸中央政府負責管理。

特首辦：介紹修例背景 強調已停止

行政長官辦公室回應稱，林鄭月娥是應英國駐港總領事館要求，香港時間前日早上與藍韜文通話；在20多分鐘的通話中，她向藍韜文介紹修例背景和目的，強調修例工作已於兩個月前完全停止，又稱港府尊重市民對廣泛議題有不同意見、行使言論和集會自由，但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序。她亦向藍韜文提及獨立監察警方處理投訴委員會正按其法定職能進行的工作。林太又強調，自回歸以來，一國兩制在香港成功落實，而堅守法治是香港的核心價值。

另外，香港公務員總工會主席陳耀光發信表示，林鄭月娥前晚會見7個公務員工會代表，稱政府首要任務是「止暴制亂，盡快回復安穩」，迎戰民生經濟下行風險。林鄭月娥感謝公務員工會「在政治中立原則上盡力發聲」，稱會重新檢視公務員服務條件及福利，並重申會繼續帶領政治問責團隊和公務員團隊，並肩跨越這次風暴。

（反修例風暴）