聶德權：躁動下重啟政改 做法不負責任

倘暴力持續 難梳理深層矛盾

聶德權說，一國兩制中，一國是根本，中央對香港有全面管治權，認為在一國兩制的討論過程中，雙方尊重、理解及信任必不可少。他質疑有些人圍堵中聯辦、污損國徽及將國旗丟落海等，是向中央及內地居民表達不尊重一國的信息，只會增加雙方誤解及不信任，令一國兩制實踐更困難。

港澳辦主任張曉明日前稱若出現香港不能控制的動亂，中央會干預，聶德權說，若香港出現亂子而不能控制，甚至影響國家主權安全，中央一定會處理，但會按《基本法》及全國性法律。他強調，如果暴力行為持續，香港繼續亂下去，後果會好嚴重；又稱逃犯條例修訂引起爭議涉及社會深層次矛盾，政府需處理及梳理，研究如何避免事件重演、社會怎樣再前行，強調問責團隊有一定責任，這亦要靠社會共同努力去做。

對於雙普選，聶德權指不可以停留在口號，要按照一國兩制原則及基本法法律框架下處理普選問題，超越相關框架並無結果。他又認為，在現行監警會機制外另設獨立調查委員會針對警方並不合適。

胡志偉：政府不回應訴求致更大衝突

另外，民主黨主席胡志偉和民建聯主席李慧琼昨出席港台《星期六問責》，胡志偉稱市民遊行一開始都是和平，指摘因政府不回應訴求，才引致更大規模衝突。他指出，警方現時以「鎮壓或威嚇的手段」無差別地拘捕市民，是濫捕行為，認為成立獨立調查委員會是解開困局的起步點。李慧琼批評，示威者近日的暴力衝擊不斷升級，若繼續「攬炒」及遍地開花地衝擊，最終會令整體社會受害；又說因有暴力衝擊，警方才執法，警隊表現克制。她不認為現時需要出動解放軍，但若暴力衝擊持續，中央不會讓香港亂下去。

（反修例風暴）