集會守護下一代 父為幼兒「全副裝備」表心意

稱林鄭「考第尾」 喊警察「甩大牙」

集會昨晨11時開始，近千人聚集中區愛丁堡廣場，不少小孩手握七彩氫氣球。廣場地上鋪上20塊橫額，讓小孩揮筆寫支持香港市民的心聲。遊行路上，主持問：「如果有考試，林鄭考第幾？」小朋友一同大叫：「第尾！」隊伍到政府總部後，於閘外掛橫額、氣球。

家長鄭先生與太太帶着5個月大兒子，其子頭戴學行防跌倒的小頭盔、嬰兒滑雪眼罩，咬着奶嘴，坐在嬰兒手推車。鄭先生說為小孩作此裝扮十分心痛，「和平示威也要full gear？BB易被注目，所以希望大家諗，為什麼他要這樣裝扮。」鄭太說，小孩未必明白自己在做什麼，「但用到他的地方，也要幫忙」。

參加遊行的周先生夫婦在近1歲兒子的手推車上貼上一張年輕女孩弄熄催淚彈的圖。周先生眼泛淚光說，相中年輕女孩背包上有一個兔兔鎖匙扣，可見她童心未泯，而其女兒也很喜歡背兔兔背囊，故他每看該照片都會想哭。他又說很感謝一班年輕人為未來付出。

家長：不欲見暴力但不割席

育有5歲女兒的張太說，平常以講故事形式解說香港現况，說特首林鄭月娥是「說話不算數，是不對的」，其後女兒懂得自行解讀，更叫過林鄭做「巫婆」。示威者被指行為暴力，但她說不割席，「希望讓前線抗爭者知道，雖然我們不想看到有暴力，但我們會明白的」。

黑衣人獲塞餐券：終覺有人支持

自稱走得較前線的黑衣人Leo戴着頭盔、口罩出席集會，他說本想去大埔，得知中環集會，故來看看。他說不少家長為他打氣，又塞了餐券給他，「終於覺得有人支持我哋」。

吳偉明說，近日多次遊行，女兒都問可否帶她參與，但他認為警方對示威者用的武力超乎想像，擔心女兒安全。他不希望剝奪小孩表達自己的機會，故辦親子集會；又稱沒為遊行點人數，但認為人數勝預期，也達到目的。警方表示，守護孩子未來遊行最高峰時有800人。

（反修例風暴）