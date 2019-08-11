港島東深水埗今遊行上訴駁回 社團聯會：福建人絕不出來打人

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公眾集會及遊行上訴委員會經考慮後，認為深水埗遊行將會對公眾秩序和安全構成嚴重威脅，一致裁定駁回上訴。至於港島東的遊行及集會，委員會裁定維持警方原有決定，即申請人可在維園舉行集會，但反對其後遊行及在終點北角渣華道公園的集會。

深水埗申請人：遊行「壽終正寢」

負責申請深水埗遊行的籌備小組代表何小姐表示，對上訴遭駁回感到非常憤怒，指即使主辦方願意配合、提早結束，仍遭反對。她質疑是否遊行路線範圍內有警署，便會遭反對，這是否代表全港的遊行都會遭反對，令市民失去和平集會權利。她宣布遊行「壽終正寢」，不再舉辦，亦解散籌備小組。

屬會今拉閘 盧文端：被犯必「自衛」

港島東遊行申請人謝禮楠表示對上訴結果感到非常遺憾，稱以往遊行均和平進行，是完結時警方採取過度武力驅散，才導致暴力場面。他認為，即使警方不批出不反對通知書，市民都會出來遊行，質疑警方為何不好好與主辦方協調，令遊行順利舉行。

網上有傳今日將有福建幫派針對示威者的襲擊行動，香港福建社團聯會主席吳換炎昨日出席該會舉辦的「止暴制亂，反獨保家」誓師大會後，強調「一定無行動」，福建人今日「絕對不會出來打人」。他說已呼籲會員保持克制及冷靜，不可違法，所有屬會今日拉閘。

不過，社團聯會榮譽顧問盧文端發言時稱：「人若犯我，我必自衛！」被問將如何「自衛」，吳換炎回應稱會員不會外出，只會留守家中，如有需要則報警。吳換炎亦說，上周一（5日）發生懷疑黑社會襲擊的事件與聯會無關，他稱不知道是誰做。

稱上周襲擊無關聯會 不知元兇

近日北角區內亦流傳有關今日可能發生暴力的消息。本報記者昨日黃昏時分到區內觀察，上周發生衝突附近的明園西街，有大廈閘口張貼告示，稱有消息指今日港島東一帶會有遊行，提醒住戶出入需分外小心，又指警方可能施放催淚氣體，建議住戶留在家中並關上門窗。

有洗衣店東主表示，會視乎情况決定提早關門與否，稱若要提早關門也沒辦法。在英皇道路邊的一個水果檔，有員工稱老闆已通知今日不用開檔。另有位於堡壘街附近的士多東主說，上周一發生衝突時仍開舖，指示威者不是針對商舖，不擔心會被波及，會視乎情况決定今日是否提早關舖。

康文署宣布，預計今日多區有大型群眾活動，港島區及深水埗區多個公共設施將暫停開放或提早關閉，如維園泳池、中央圖書館、深水埗運動場、深水埗公園游泳池等提早於下午1時關閉；北角「油街實現」暫停開放。

明報記者

（反修例風暴）