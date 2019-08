數千人續機場集會 聲援國泰職員

搶眼字牌 質疑警射過期催淚彈

在全港遍地開花的連儂牆,來到機場變奏成「連儂地板」,最搶眼的巨型字牌寫上「Welcome to the City of Expired Tear Gas」(歡迎來到過期催淚彈之城),暗示有聲音質疑警方向人群發射過期催淚彈。除了繼續高叫「光復香港,時代革命」,過去兩個多月耳熟能詳的反修例抗爭口號變成「機場限定」的英文版本,「5 demands, No one less」(五大訴求,缺一不可)等、「Stand with Hong Kong, Fight for freedom」(與香港同行,爭取自由),不時有回港的港人和機組人員握拳舉手或豎拇指,示意支持集會者。

大批黑衣市民亦在接機通道一字排開,向到埗旅客派發自製外語傳單,英、德、日、韓語都有。懂德語的趙小姐昨午手寫兩張德語字牌,簡介《逃犯條例》爭議和民間五大訴求,她說適逢有人發起機場集會,就想親身來跟旅客解釋香港情况,有不少途人駐足拍攝德語字牌,說要傳給德國的朋友看。

(反修例風暴)