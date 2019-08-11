國泰炒兩地勤 涉泄警航班籲「接機」 控暴動罪機師上月底已停飛

泄警足球隊乘搭航班資料

早前有國泰職員拍攝疑為航空公司內部訂票系統畫面，顯示香港警隊到四川成都出席「世界警察和消防員運動會」所乘搭的航班編號、起飛時間等，並將相片發送到WhatsApp群組，呼籲其他人「接機」。國泰昨證實有兩名機場員工因行為不當，已被解僱。據了解，兩名被解僱員工屬地勤，正是泄露警隊乘搭航班資料的員工。

地勤工會：炒人恰當 空總：政治打壓

香港機場地勤服務職工會主席李永富形容公司做法恰當，因泄露乘客飛行資料涉損害私隱和乘客飛行安全，公司必須守住乘客私隱。職工盟主席丶空勤人員總工會理事吳敏兒則認為，該兩名員工只泄露了隊伍名稱和飛行資料，沒泄露個別乘客私隱，不足以構成解僱，形容事件涉政治打壓，斥責政治打壓可恥，而國泰作為行業龍頭公司要聽命政權，非常可悲。

早前一名涉參與7．28上環警民衝突而被控暴動罪的國泰機師，國泰回應稱，根據決定機師飛行職務的標準程序，該機師自7月30日起已沒被安排飛行職務，而他自7月15日起亦未執行任何飛行任務，對於該機師將可能受到任何的訴訟事宜，國泰不發表任何意見。立法會議員譚文豪相信，該機師正面臨巨大轉變，國泰若按既定程序處理就無不妥，強調底線是國泰沒向未被定罪的員工作出懲處。

國泰：會將機組名單交中國民航局

中國民用航空局前日向國泰提出三大要求，包括要求曾參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員停飛內地航班、規定國泰須提供飛往內地航班機組人員的身分資料、加強內部管控。

國泰昨就此正式發信通知員工。國泰回應指為符合新監管要求，在運作內地航班前會將機組人員名單， 以標準一般聲明格式交予當局。

至於網上傳出國泰內部文件，要求員工護照名稱由「HKSAR」（香港特別行政區護照）改為「China-SAR」（中國特別行政區護照）。國泰回覆沒要求員工就護照資料作有關更改，過去數年該網頁均以此格式顯示，「China-SAR」泛指特別行政區護照。

明報記者

（反修例風暴）