黃大仙店兩聲音 有人批搞亂有人撐示威

一稱生意減三成 籲勿搞商場

一稱暑假本淡季 外遊亦影響

在該電器店內，店員呂先生伸手指向舖外，向記者說：「你睇吓！星期六都咁少，無人行，因為啲人搞亂晒！星期一搞到亂晒啲人都唔落嚟啦，星期一至五生意差晒。」他說近期生意最少減兩三成，「你哋（示威者）要表達意見咪直接搵政府，唔好搞商場！」

呂先生說畢，店內另一職員李先生說：「我相反意見㗎！你訪問埋我啦！」李稱目測昨日商場人流的確較平時少兩三成，生意「靜少少」，除了社運影響，每年暑假生意都淡靜，暑假外遊也是原因。居於元朗的他稱，在電視見白衣人無差別打人，需要警察時，警察無履行職務，「無理由市民打電話無人聽、無人幫，黑警真係唔啱㗎嘛！」

李說支持學生表達意見和所提出的五大訴求，對於外界指部分示威者暴力，他說：「唔關事嘅，呢啲只係延續，如果政府回應訴求就唔會咁發生。」對於黃大仙昨日沒遊行，他相信年輕人會有智慧，「唔去呢度就去嗰度，會將呢場運動延續落去」。

同商場內的化妝品店女職員說昨日生意和往常差不多，對於有其他店舖稱生意受遊行影響，她說自己支持市民以遊行表達訴求。有電子用品店男店員說昨人流與平時相若，生意「一般般」，認為遊行可能都有一定影響。

（反修例風暴）