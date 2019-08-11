大埔千人上街 街市關閉居民摸門釘

警方遊行開始前已在大埔警署外部署，附近天橋亦以「警察行動」為由封閉。烈日當空下，大批人於中午後在原定起點大埔頭巴士總站聚集，下午約3時，有人大叫「行喇，去食豆腐花喇」，大隊隨之走出汀太路，再轉入汀角路，經安祥路往寶鄉橋，沿途高呼「五大訴求缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號，亦有人在遊行路線上踩單車，路面一直無警察。

食肆派飲品 遊行者塞錢店主拒收

至大埔太和路和寶鄉橋交界，警方在百米外防線戒備，但無人轉向警署方向。有廣福道上的食肆店主向遊行者派飲品，說要支持活動，有遊行者取過飲品後塞錢給店主，但店主拒收。遊行隊伍沿廣福道走至南運路後兵分三路，部分繼續沿路線入大埔墟站，有人則往警署，亦有人走到廣福邨平台，以油噴黑大埔區議會主席黃碧嬌的海報。

無懼警禁 街坊：非法集結是「惡法」

遊行者有老有少，63歲街坊張先生說無懼警方反對，「愈打壓愈要出來」，說非法集結是「惡法」。他說自己過去沒有爭取，如今才令年輕人要站出來，認為年輕人抗爭手法雖不明智，但有待慢慢學習成熟。帶着6歲兒子到場的張小姐說希望教育兒子要為自己發聲，又說現在「一見到警察就驚」，因警察一出現社會就亂。

遊行路線一帶的商戶大多落閘。大埔超級城內的商戶、酒樓都無開門。天氣悶熱，有示威者到商場「過冷河」。大埔墟街市昨亦關閉，有居民「摸門釘」，說要改到廣福邨街市，若同樣無開，就吃罐頭和即食麵。

在大埔教琴的陳小姐說，因家長不敢帶小孩外出，昨午原訂的數節課要取消。她說支持遊行集會表達訴求，但認為現時需要先緩和調整，希望可減少衝突，避免再有人受傷。

（反修例風暴）