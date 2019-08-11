斥示威者堵紅隧免費放車 職員憂需賠錢扣糧

天眼被毁難追討

有紅隧職員表示，昨日示威者讓紅隧的車免費駛過，她擔心公司要職員賠錢，故跑出收費亭，攔住車輛親自收錢，其間與示威者推撞，「我一定要收錢，自己拉barrier（屏障），最多畀司機鬧，但我拉到（截停車輛封鎖線）啊……你一係打死我」。

該職員說，以往若有車經過收費亭而沒有繳費，會有鏡頭拍下車牌號碼，職員亦要記低車牌資料，以便之後向車輛追討欠費，若未能記下車牌資料，收費亭的職員要賠償有關金額，未知今次公司會否以同樣方式處理；而昨日的示威者損壞拍攝車牌的鏡頭，令職員無法記下資料追討，「無得追，即係喺我哋銀包扣錢，咁呢啲（示威者）係咪暴徒啊？」

本報昨日向管理紅隧的俊和隧道管理有限公司查詢，如何處理示威導致有車輛未繳隧道費，該公司表示沒有評論。

今次是示威者第六次堵塞紅隧，8月3至5日，示威者一連3天均有「快閃」堵塞紅隧，其中在8月3日和5日，示威者早、晚均有類似行動。

（反修例風暴）