街市對開 大圍首放催淚彈 毫無準備 路人逃入港鐵站

示威者傍晚約6時由大埔轉到大圍，堵塞了大圍站對開的迴旋處，警方約在7時開始沿美田路推進，在大圍車公廟路迴旋處附近、大圍街市對開施放催淚煙驅散示威者。當時部分沒有戴口罩的市民途經該處，遇上警方放催淚煙，紛紛掩着口鼻走避，部分人逃進港鐵站內。

沒料示威者轉場 食客取消訂位

美田路兩旁有不少商戶亦即落閘，其中一商戶的店員王小姐說，約6時見到有示威者聚集時，已經開始收拾、準備關門，到7時警方開始放催淚彈，她立即拉閘，店內未受影響。她說，由於該店位於東鐵線沿線，近期生意少了一半，主要因為少了深圳旅客光顧。

在美田路一間食肆工作的陳小姐說，警方放催淚彈時已立即關上玻璃門，催淚煙未有影響食肆，但不少原本訂了位的顧客昨日都取消預訂，但未有透露損失。

居於大圍港鐵站旁富嘉花園的麥婆婆表示，自己住在高層單位，昨日聽到警方放催淚彈的聲音，但沒聞到其氣味。她又說，對警方在附近放催淚彈並不感到害怕，「（日佔時期）炸彈（聲）都聽過，現在怕什麼？」

住戶：日佔炸彈都聽過 怕什麼？

美田路旁海福花園居民黎小姐稱，警方放催淚彈時家中正開冷氣，故沒嗅到氣味。她又說，近期示威中，示威者、警察和記者都很辛苦，希望事件盡快完結。有兩名不願透露姓名的大圍名城居民則認為，警方應盡早放催淚煙驅散示威者，他們批評示威者的行動破壞經濟，會令很多人失業，導致「兩敗俱傷」。

（反修例風暴）