示威者快閃8區 圖耗警力 多區堵路 再塞紅隧

政府斥堵路縱火 影響市民

政府昨日回應，九龍及新界多處有非法集會，示威者破壞公物甚至堵塞包括紅隧在內的多條主要幹道，造成嚴重交通阻塞，亦對緊急服務和商業活動構成嚴重影響；有示威者晚上更在不同地方縱火。這些持續的非法活動已影響市民日常生活，政府表示強烈譴責，示威者行為不但違法，亦罔顧公共秩序。

突喊「ByeBye，阿sir！」

沿東鐵線四散

警方昨為不獲准的遊行在大埔多處佈防，示威者於4時許走到南運路與警對峙1個多小時後，約5時25分突然向警員大叫「ByeBye，阿sir！」，並向大埔墟站方向撤退，沿東鐵線「兵分兩路」往大圍及沙田區。20多歲的示威者李先生稱，警方已於大埔設防，為減示威者「落單」風險，改到示威者未去過兼在東鐵線上的大圍。

有示威者一日快閃6處

快閃6處的阿明（化名）表示，若以「捉弄警察」的目的來說，昨日應成功了一半。他稱現時Telegram消息太多，連登消息也不準確，故會在現場商討，討論得「最大聲」的地點就去哪裏。

示威者快閃之處集中在鐵路沿線，部分人沒拍卡或使用單程票，直接「跳閘」，有昨日到多處的示威者解釋，自己是學生，跳閘主要是因經濟問題。示威者約傍晚6時到大圍，在美田路、車公廟路、紅梅谷路的迴旋處設路障，示威者不時大喊「光復香港，時代革命」、「五大訴求缺一不可」等。警方約7時起清場，施放多枚催淚彈，街頭處處見白煙；同於約7時，另一批示威者到沙田，衝出源禾路與鄉事會路交界，10分鐘內防暴警到場並清場。

彌敦道放催淚彈

拘無口罩女子掀眾怒

同時，示威者快閃紅隧後，尖沙嘴彌敦道成為另一戰線，警方施放多枚催淚彈，並曾舉橙旗警告開槍。示威者先於栢麗購物大道對出的彌敦道設路障，其後在警署外聚集，有人以激光筆射向警署，又以圍欄阻塞警署出入口，警方一度在警署內舉黑旗，並放催淚彈。近9時，有防暴警突於彌敦道衝前制服一名沒戴口罩女子，在場群眾不滿並包圍防暴警，大叫「放人」。立法會議員許智峯及楊岳橋在場調停，詢問為何帶走她，警員沒解釋。

至晚上約11時半，大批防暴警員突然從尖沙嘴警署操出，向彌敦道推進，其後追捕示威者，至少帶走3人。

另一邊廂，有示威者到多處堵路，9時許有人在九龍塘添福道與窩打老道交界設路障。另有人一度想往黃大仙，惟乘港鐵到黃大仙站後，得悉站外有不少警察，在月台討論約20分鐘，決定轉往九龍灣，在牛頭角警署對出的偉業街設路障，又向警署擲煙霧餅；防暴警不消5分鐘到場，示威者迅速離去。

荃灣現持鐵通白衣人

網上流傳荃灣昨晚有黑社會斬黑衣人，晚上近10時，部分示威者到荃灣港鐵站附近的青山公路荃灣段設路障。市民陸先生稱，約10時半在二陂坊見到20、30名白衣人，有人手持鐵通，遂報警，並斥警員要等近1小時才下車處理。本報記者約於11時，見6架警車兩度巡經二陂坊外，至11時半約40名警員於二陂坊及三陂坊巡邏。

明報記者

（反修例風暴）

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