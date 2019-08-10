曾遭叉頸 方仲賢呼吸不順擬追究

方仲賢周二在深水埗購買10支激光筆，被警方以藏有攻擊性武器拘捕。他被捕後不適，一直留院治理，至周四獲釋。

另外，香港教育大學昨舉辦兩場與校長對話，校長張仁良被問若有教大學生遭受與方仲賢般的對待，會如何應對。張仁良稱，不容許任何一個學生受不公平、不合法對待，要信任司法制度為當事人尋公道。他承諾，若有學生被捕或受無理對待，會以最大努力關心學生。

張仁良稱願再去信約晤林鄭

會上有教職員建議學校以大學名義，邀約政府問責官員到學術機構進行理性對話。張仁良回應稱，不介意再寫信予特首，亦可與其他大學校長溝通，認為為香港好的事都會主動去做，亦盼能產生此平台。他續說，現時雖預計不到結果，但「可以行的第一步，我一定去行」。張稱，近月的事令他心力疲勞，每晚都祈禱，認為「落雨天之後一定有晴天」，希望事件可以「降溫」，對未來仍抱有希望。今日大埔原定舉辦遊行，被問到會否如嶺大校長般到現場視察，張仁良表示不會，希望同學尊重其選擇，認為表達愛護有多種方法，不到遊行現場，並不代表沒關心學生。

另外，香港珠海學院學生黎家威，周一以自由攝影師身分在深水埗示威現場拍攝，被催淚彈擊中頭部受傷。

珠海學院前日於Facebook向師生及校友發信，提到事發後不久，學校已即跟進，並於翌日與黎見面，為其後續醫療事宜提供意見等。該校學生會臨時行政委員會質疑，校方於公開信，完全沒有就事件表態，對校方敷衍了事感非常憤怒。該會譴責校方對事件的處理手法，並要求校方發聲明譴責警方行為，委員會正商討會否發起集會。

（反修例風暴）