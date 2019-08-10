紙錢撒紀律部隊宿舍釀對峙 警黄大仙帶走數人

網民發起祈福燒衣晚會 自製冥幣印疑似林鄭頭像

黃大仙有10多名市民昨晚約8時開始在沙田坳道路邊燒街衣，除準備多個化寶盆和大量紙錢外，亦有人帶來「紙紮公仔」和自製冥幣等，冥幣更印上與特首林鄭月娥、立法會主席梁君彥及警務處長盧偉聰外貌相似的人像，另有人一度將立法會議員何君堯的黑白照片放在紙紮公仔臉上。

有人高處擲玻璃樽市民起哄 警犬驅散防暴警增援

部分人將紙錢撒向附近的黃大仙紀律部隊宿舍和路面，不斷大叫「收嘢啦」，也有人用激光筆到處照射。至晚上近10時，在附近聚集的市民愈來愈多。部分市民開始將冥錢撒入宿舍範圍內，警員在場阻止，並出動兩隻警犬驅散市民，其間有人從高處丟下兩個玻璃樽，現場市民開始起哄，以激光筆照射樓上單位以及在場警員。警員開始戴上頭盔及眼罩等裝備，並拿出盾牌等戒備，大批防暴警察陸續增援，並以大光燈照射向市民，附近一帶亦有數部警車巡邏，氣氛變得緊張。

11時許，有警員陸續退回附近的巴士總站及退至黃大仙紀律部隊宿舍內，市民湧上前追趕，並在宿舍門外聚集，向門內繼續撒紙錢，有人再從高空擲玻璃樽。約20分鐘後，一批防暴警察突然從宿舍衝出，並高速推進，在睦鄰街佈。

市民散去 警突衝前驅散

凌晨零時許，警方曾舉藍旗警告在場市民離去，並稱即將會驅散，在場餘下數十名市民在1時前陸續散去，惟仍有人在路邊燒衣。大批警員在市民散去之際突然衝前，並將數名市民制伏在地上，帶走數人上警車，並截查在場市民。沙田方面，燒街衣活動至晚上10時許結束，市民和平散去。

（反修例風暴）