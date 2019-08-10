學界研9月罷課 楊潤雄縮休假復工

香港眾志現於Facebook收集學生9月罷課表態，學生可上載學生證及表態字句以表立場；學生動源則於Facebook表示，擬定9月3日發起中學生罷課，並稱「沒有大台，只有學生，形式自己決定」；大專學界則在商討會否9月罷課。

據了解，面對不明朗情况，教育局將加強與教育界溝通，開會商討不同的可能及應對，而楊潤雄早前亦稱因應近期社會事件，今年會特別留意學生的情緒，提前為新學年準備。

中學校長會主席鄧振強昨表示，教育界一直有留意事態發展，8月31及9月1是周六及日，預計會有大型群眾活動，同時最壞打算是，9月開學會有中學生罷課，至於學生情緒方面，鄧振強稱，學校一直關注學生精神健康及情緒，他的學校早於放暑假前，已向家長及學生提供求助熱線，可與學校聯繫。鄧又稱，現時求助學生不多；至今距離開學仍有20多天，事態不斷發展，學生的情緒、實際情况及想法，相信要待9月開學後才能評估。

（反修例風暴）