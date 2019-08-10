調查：示威焦點反警濫權取代反修例 八成人認同若政府一意孤行 激烈抗爭可理解

【明報專訊】反修例行動持續多月，中文大學新聞與傳播學院教授李立峯聯同多名學者進行遊行現場調查，報告下周一在網上發布。他昨日在本報撰文時披露，7月14日沙田遊行當日，參加者認為「表達對警方處理示威手法不滿」是非常重要的比例首次超越撤回修例的訴求，而7月初的遊行已有逾八成受訪者認同，政府一意孤行時，抗爭者採取激烈行動可以理解。民陣召集人岑子杰認為，目前年輕人的行動是回應特首林鄭月娥的不作為，因此不少市民體諒、同情及理解抗爭者所為。
遊行現場調查 李立峯：警察成頭號抗議對象
李立峯過去兩月在本報多次撰文，提及聯同幾名學者進行遊行的現場調查，以科學方法找出這場運動的轉變，調查對象是參與「和理非（和平、理性、非暴力）遊行」的人士。他日前在本報撰文時表示，7月1日民陣遊行中，認為「要求全面撤回修例」是「非常重要」的比例，仍稍高於認為「表達對警方不滿」的比例；至7月14日沙田遊行，後者首次超越前者，比例更不斷攀升，至本月4日將軍澳和港島西區遊行中，兩者差距有約10個百分點，反映警察已取代逃犯條例本身，成為示威者的頭號抗議對象。
調查亦發現，贊成將這場運動焦點改為「關注警察濫權」的比例於7月27日元朗遊行時升至逾八成，當日遊行是7月21日元朗襲擊後舉行。李立峯認為，自7月中開始，批判警權及支援被捕者一直是當下運動的「最大公約數」，若政府不正視及回應警權和濫捕問題，民憤不會被平息，警民關係亦無法修復。
李立峯引用七一遊行數據，發現逾八成受訪者認同政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動可以理解，意味大眾確認激進行動的根源是政府的態度和做法。
岑子杰：林鄭無視和理非 觸發行動模式轉變
反修例行動自6月兩次民陣逾百萬人遊行後，引起社會甚至外國關注。民陣召集人岑子杰稱，6月9日103萬人上街後，政府發聲明堅持修例，觸發這場運動由人數上改變，變為行動模式的轉變，「最能代表這種改變是，有人7月1日在立法會寫上︰『是你教我和平遊行是沒用』，反映（示威者）並非不相信『和理非』，而是從結果論去看，林鄭月娥是無視『和理非』。」他續稱，林太一直無視市民訴求，因此即使市民覺得受這場運動影響，亦不會單單怪罪示威者。