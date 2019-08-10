調查：示威焦點反警濫權取代反修例 八成人認同若政府一意孤行 激烈抗爭可理解

遊行現場調查 李立峯：警察成頭號抗議對象

李立峯過去兩月在本報多次撰文，提及聯同幾名學者進行遊行的現場調查，以科學方法找出這場運動的轉變，調查對象是參與「和理非（和平、理性、非暴力）遊行」的人士。他日前在本報撰文時表示，7月1日民陣遊行中，認為「要求全面撤回修例」是「非常重要」的比例，仍稍高於認為「表達對警方不滿」的比例；至7月14日沙田遊行，後者首次超越前者，比例更不斷攀升，至本月4日將軍澳和港島西區遊行中，兩者差距有約10個百分點，反映警察已取代逃犯條例本身，成為示威者的頭號抗議對象。

調查亦發現，贊成將這場運動焦點改為「關注警察濫權」的比例於7月27日元朗遊行時升至逾八成，當日遊行是7月21日元朗襲擊後舉行。李立峯認為，自7月中開始，批判警權及支援被捕者一直是當下運動的「最大公約數」，若政府不正視及回應警權和濫捕問題，民憤不會被平息，警民關係亦無法修復。

李立峯引用七一遊行數據，發現逾八成受訪者認同政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動可以理解，意味大眾確認激進行動的根源是政府的態度和做法。

岑子杰：林鄭無視和理非 觸發行動模式轉變

反修例行動自6月兩次民陣逾百萬人遊行後，引起社會甚至外國關注。民陣召集人岑子杰稱，6月9日103萬人上街後，政府發聲明堅持修例，觸發這場運動由人數上改變，變為行動模式的轉變，「最能代表這種改變是，有人7月1日在立法會寫上︰『是你教我和平遊行是沒用』，反映（示威者）並非不相信『和理非』，而是從結果論去看，林鄭月娥是無視『和理非』。」他續稱，林太一直無視市民訴求，因此即使市民覺得受這場運動影響，亦不會單單怪罪示威者。

明報記者

（反修例風暴）