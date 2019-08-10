催淚彈加熱釋山埃 濃度高致死無解藥

短期大量長期小量均損身體

香港大學理學院講師麥嘉慧博士昨在港台《千禧年代》表示，催淚彈成分CS催淚毒氣能刺激中央神經系統，觸發身體保護機制引起咳嗽、流眼淚和鼻水等。麥稱，CS氣體化學結構複雜，長時間存放或降解，催淚彈發射加熱時有可能釋出山埃、光氣等有毒窒息性氣體，濃度高可即時致死。麥說，無論是短時間接觸大劑量還是長時間接觸低劑量催淚氣體，都會對身體造成長期損害。

氣體溶入唾液 可灼傷食道胃部致肚屙

立法會議員、腸胃肝臟科醫生陳沛然指出，吸入的催淚氣體可溶入唾液，吞嚥混入化學物的唾液後有可能灼傷食道和胃，引起作嘔作悶、嘔吐、肚屙等病徵。中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌表示，催淚氣體化學物會刺激黏膜及神經線，可令氣管灼傷、水腫或發炎，出現呼吸困難、喉嚨痛和持續咳嗽等；刺激鼻黏膜亦可不停流鼻水。許續說，若病人咳傷喉嚨或催淚氣體傷及氣管組織也可能咳血，其中受傷的組織較易受細菌感染可發展成肺炎；催淚氣體刺激氣管致呼吸不暢順，亦可引起頭暈、頭痛。

許樹昌續稱，催淚彈並無解藥，化學物質引起咳嗽和氣喘可用氣管舒張和類固醇二合一的吸入劑治療，幫助氣管消炎同時紓緩症狀，直至身體自行清除化學物和傷口癒合。

（反修例風暴）