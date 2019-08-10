採訪屢中催淚煙 攝記全身紅疹吞嚥難 96%受訪記者現呼吸道症狀 有人咳血

研究員：後遺症未明 不應當市民白老鼠

走在前線的記者在警方發射催淚彈後，出現後遺症。在6月12日至8月5日曾8次採訪衝突的攝影記者Y昨向本報表示，每次接觸催淚氣體後兩三日都會肚瀉，「每日大便兩三次且大便稀爛，工作時都要即刻找洗手間」。他更自7月29日開始手臂現紅疹，即日求醫獲處方抗組織胺藥物，但至同月31日未好轉要再求醫，加塗類固醇藥膏。數日後紅疹再蔓延至頸、背、胸、腳等，既紅腫又痕癢，Y難以入睡、出汗時亦會感刺痛；Y於8月6日更出現咽喉腫脹、吞嚥困難，即日入院確診嚴重接觸性過敏反應，要注射類固醇、抗組織胺藥和腎上腺素，至今仍需服高劑量類固醇、抗組織胺藥和塗藥膏。

本報多名記者亦有不適，三度採訪衝突的記者A，每次接觸催淚氣體後均感呼吸困難，「每次中完（催淚彈）至少咳一星期，仲會咳到醒！」記者B亦稱，吸入催淚氣體後曾在現場嘔吐，其後兩三日氣管收縮，並感呼吸困難和食慾不振。

逾七成現皮膚症狀 有記者二級燒傷

急症科醫生鄺葆賢聯同3名香港大學醫科生、收集了超過170名記者過去兩個月接觸催淚氣體後症狀，初步研究發現7．28上環清場後，96.2%前線記者有呼吸困難、久咳和咳血等呼吸系統症狀；72.6%有出疹、發紅和痕癢等皮膚症狀，其中有記者出現二級燒傷；53.8%有持續流眼水、眼睛腫痛等症狀；40.6%有肚瀉、肚痛、嘔吐等腸道症狀。

團隊比較7．28和6．12清場後記者的腸道後遺症，7．28的相對風險較6．12高出1.6倍，在統計學上有顯著差別。團隊相信後遺症愈見嚴重，可能與警方發射催淚彈的數目和頻率、催淚彈濃度、發射多次所造成的累積傷害等有關。

研究成員之一、港大五年級醫科生黃卓鵬指出，有6．12被困中信大廈外的男子，接觸催淚彈後10日開始，連日持續咳嗽、氣喘，在連續兩星期間，隔日嘔吐，7月中向西醫求診後確診肺炎和支氣管炎，至8月初覆診仍有支氣管炎。黃表示，可見催淚彈後遺症可持續逾1個月，催淚彈引起各種後遺症的機理和持續時間未明，促警方不應將香港市民當做實驗白老鼠。

研究團隊質疑警方自2014年多番淡化催淚氣體的生理影響，聯同杏林覺醒、人權監察和民權監察發聲明，呼籲警方停止濫用化學武器、交代每場示威中使用的化武準確數量、成立獨立調查委員會審視警方所用武力、由政府回應市民訴求平息紛爭、呼籲國際社會關注香港警方使用化武。

警稱非「彈藥專家」 不清楚過期彈是否有害

昨日警方例行記者會上，記者再問警方曾否使用過期催淚彈，港島總區高級警司（行動）吳樂俊回應，「無資料」不清楚警方過去有無用過期催淚彈，又稱這是「政策上的問題」。他僅承諾「會與同事和上級說明，盡快進行清楚的檢查，看看手頭上會否真的有（過期催淚彈），如有會作出相應安排」，但未提供向公眾交代的期限。他又說，自己並非「彈藥專家」，不清楚催淚彈過期會否失效或對人體造成傷害。

明報記者

（反修例風暴）