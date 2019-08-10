何君堯就毁議辦索償 譚凱邦批誣告

何控譚煽惑 未列賠償金額

原告為何君堯，被告為譚凱邦。何君堯於入稟狀指出，譚凱邦串謀及/或煽惑他人，非法侵入和破壞何的辦事處，形容譚及/或同謀者別有用心地對何的人身安全構成威脅，致何有感生理和心理安康受威脅，要求譚賠償相關損失並支付訟費。入稟狀未有註明賠償金額，亦沒註明事發日期。

譚凱邦：有理由懷疑只隨意控人

譚凱邦發聲明回應，斥何君堯無中生有，浪費法律資源，屬缺乏理據的誣告，又指有理由懷疑何只是隨意在現場找一人提告，以達到白色恐怖的效果，形容自己並不懼怕。

譚凱邦說，整個過程中自己皆在荃豐中心商場地下入口向街坊解說7月21日的元朗襲擊事件，以及呼籲表達意見者秉持和平理性非暴力原則，又說任何意見表達的行動沒有「大台」，不存在誰煽惑誰，而令大量市民聚集何君堯辦事處的原因，是何曾讚賞元朗襲擊的「白衫」社團人士。

【入稟編號：DCCJ4193/19】

（反修例風暴）