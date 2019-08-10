美國：泄外交官私隱 「惡棍政權」行徑 中方：應停干涉內政

《大公》披露駐港美官家人資料

奧塔格斯昨稱，美國外交官的職責是與不同人士會面，當中包括反對派領袖，「這不止是美國外交官所為，其他國家的外交官均是如此」。

《大公報》在報道中披露Julie Eadeh丈夫的姓名、照片及兩名未成年兒子名字等資訊，奧塔格斯稱不認為外泄美國外交官個人資料、圖片、子女姓名是正式抗議，形容是「惡棍政權」所為，非負責任政府會做的事。

外交部發言人華春瑩反駁，美國國務院發言人首先應反思自身言行，「不應拿媒體報道說事，藉此攻擊指摘別國政府」，更質疑對方「居然把干涉別國內政，稱作美在世界各地外交人員的家常便飯，並大加讚賞，美方這樣做，世界能太平嗎？ 」

駐港公署批污衊中國政府

外交部駐港公署發言人斥美國視勾連各國反政府人士、分裂勢力為正常工作，言論是「強盜邏輯」，更反斥美國「毫無根據地污衊中國政府泄露了有關信息」。發言人稱「若要人不知，除非己莫為」，嚴正要求美國停止干涉別國內政。

另外，解放軍駐港部隊副政治委員陳亞丁昨於捐血活動發言稱，駐軍將致力維護香港長期繁榮穩定、堅決同邪惡分裂勢力作鬥爭。他其後被問到會否出解放軍及何謂「邪惡分裂勢力」時均無回應。

（反修例風暴）