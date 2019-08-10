控黃大仙襲警 骨折青年保釋回醫院

穿病人服到庭 暫毋須宵禁

報稱學生、居於黃大仙區的20歲被告嚴世宏被控一項襲警罪名，控罪指他本月3日在黃大仙地鐵站外襲擊警長徐兆雄。他昨穿病人服到庭，左手包手掛承托，右手不時捂着左手手肘。據了解，他左臂骨折，送院檢驗後發現傷口有碎骨。

嚴世宏暫毋須就控罪答辯，案件押後至9月30日，以待警方進一步調查及索取法律意見。其間被告獲准以2000元保釋，不得離港及須交出旅遊證件。裁判官考慮到被告需回醫院接受治療，潛逃風險較低，且被告的醫生未確定其出院日期，暫不加上到警署報到及遵守宵禁令的條件。

噴黑交通燈案被告肋骨骨折 下周再訊

次宗提堂案涉及4男1女涉嫌於8．5全港「三罷」之日在荃灣噴黑交通燈，被控刑事損壞罪，其中32歲自僱女子劉佳妮及22歲大學男生冼迪因留院早前缺席提堂，案件昨在西九龍裁判法院提訊。辯方透露，劉佳妮兩條肋骨骨折，暫不適合出院，醫生轉介她至腦神經科，申請押後案件。裁判官押後至下周二（13日）再訊，或被告提早出院後上庭，暫交由警方看管。

辯方又稱，冼迪為兼職泰拳教練，將會入讀科大的博士課程。裁判官批准他以1000元保釋至10月2日，須遵守宵禁令，凌晨1時至早上7時留在報稱住址。據了解，冼被捕時頭部遭壓至地上，致左手和腳、後腦受傷，電腦掃描顯示其腦部沒有內出血。

控罪指劉佳妮、冼迪和另外3名被告於8月5日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈；另劉佳妮被加控一項未能在規定下提供身分證明文件罪，兩人均毋須就控罪答辯。

涉藏煙霧彈青年保釋 不得查相關資訊

另報稱任職起重機司機的23歲被告盧俊希，早前遭警方在其天水圍單位內搜出30個疑似煙霧彈及22個製作中的煙霧彈，被控一項管有炸藥罪，昨在屯門裁判法院亦獲准以3000元保釋候訊至10月3日，其間須遵守宵禁令及不能離港，不得查閱、發放、談論煙霧彈資訊，以及不得製造煙霧彈。

【案件編號：KTCC1503、WKCC3284、TMCC1671/19】

（反修例風暴）