控黃大仙襲警 骨折青年保釋回醫院

【明報專訊】因反修例衍生的遊行衝突，3名分別涉及荃灣噴黑交通燈和黃大仙區襲警的被告，早前因受傷送院而缺席聆訊，其中兩名男被告昨出院，分別被押解至西九龍裁判法院及觀塘裁判法院提堂，獲准保釋候訊。另左臂骨折、被控襲警的20歲學生提堂後需回醫院接受治療，裁判官考慮他潛逃風險低，決定暫不下宵禁令和須到警署報到的保釋條件。
穿病人服到庭 暫毋須宵禁
報稱學生、居於黃大仙區的20歲被告嚴世宏被控一項襲警罪名，控罪指他本月3日在黃大仙地鐵站外襲擊警長徐兆雄。他昨穿病人服到庭，左手包手掛承托，右手不時捂着左手手肘。據了解，他左臂骨折，送院檢驗後發現傷口有碎骨。
嚴世宏暫毋須就控罪答辯，案件押後至9月30日，以待警方進一步調查及索取法律意見。其間被告獲准以2000元保釋，不得離港及須交出旅遊證件。裁判官考慮到被告需回醫院接受治療，潛逃風險較低，且被告的醫生未確定其出院日期，暫不加上到警署報到及遵守宵禁令的條件。
噴黑交通燈案被告肋骨骨折 下周再訊
次宗提堂案涉及4男1女涉嫌於8．5全港「三罷」之日在荃灣噴黑交通燈，被控刑事損壞罪，其中32歲自僱女子劉佳妮及22歲大學男生冼迪因留院早前缺席提堂，案件昨在西九龍裁判法院提訊。辯方透露，劉佳妮兩條肋骨骨折，暫不適合出院，醫生轉介她至腦神經科，申請押後案件。裁判官押後至下周二（13日）再訊，或被告提早出院後上庭，暫交由警方看管。
辯方又稱，冼迪為兼職泰拳教練，將會入讀科大的博士課程。裁判官批准他以1000元保釋至10月2日，須遵守宵禁令，凌晨1時至早上7時留在報稱住址。據了解，冼被捕時頭部遭壓至地上，致左手和腳、後腦受傷，電腦掃描顯示其腦部沒有內出血。
控罪指劉佳妮、冼迪和另外3名被告於8月5日損壞大河道與沙咀道交界的3個交通燈的綠燈；另劉佳妮被加控一項未能在規定下提供身分證明文件罪，兩人均毋須就控罪答辯。
涉藏煙霧彈青年保釋 不得查相關資訊
另報稱任職起重機司機的23歲被告盧俊希，早前遭警方在其天水圍單位內搜出30個疑似煙霧彈及22個製作中的煙霧彈，被控一項管有炸藥罪，昨在屯門裁判法院亦獲准以3000元保釋候訊至10月3日，其間須遵守宵禁令及不能離港，不得查閱、發放、談論煙霧彈資訊，以及不得製造煙霧彈。
【案件編號：KTCC1503、WKCC3284、TMCC1671/19】